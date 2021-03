Podobną drogę przeszedł Marcin Karpiński z ORA w Częstochowie – poprzednio wicedziekan i kierownik szkolenia, obecnie dziekan. Z kolei w Gdańsku nowym dziekanem został Bartosz Golejewski, były rzecznik dyscyplinarny, a wcześniej wicedziekan i sekretarz tej ORA. Zastąpił on Dariusza Strzeleckiego, który pełnił funkcję dziekana dwie poprzednie kadencje, a zatem nie mógł już kandydować. W Szczecinie dziekanem został Piotr Dobrołowicz, który we wcześniejszych kadencjach był m.in. sekretarzem, kierownikiem szkoleń zawodowych i wicedziekanem izby. Wicedziekanami ostatnio byli także Sławomir Krześ, wybrany na lidera we Wrocławiu, oraz Filip Woziński, nowy dziekan izby w Zielonej Górze.