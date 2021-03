26 lutego 2021 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 23/20, Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: „Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wynikający z art. 246 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej”. Warto zwrócić uwagę, że w uchwale nie zawężono rozstrzygnięcia wyłącznie do hipoteki przymusowej ustanawianej w trybie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. Jeśli zatem nic innego nie będzie wynikać z uzasadnienia uchwały (jeszcze nieopublikowanego) – należy ją odnosić do każdej hipoteki przymusowej, w tym np. przewidzianej w ordynacji podatkowej. Czyli przykładowo – jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci podatku, wówczas fiskus może chcieć wydać decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Taka decyzja podatkowa, mimo że nie jest jeszcze ostateczna i prawomocna, co do zasady już stanowi podstawę wpisu hipoteki przymusowej. Jednak wyrok wskazuje, że w przypadku restrukturyzacji – parasol ochronny działa już i w takich przypadkach.