Jest jednak w sprawie jedna niejasność. Nicolas Sarkozy został skazany przez niezależny sąd i z poszanowaniem prawa do rzetelnego procesu (i ma zagwarantowaną – wcale nie tak długo obecną we francuskim prawie – możliwość apelacji). Są też jednak wątpliwe podstawy wszczęcia całego postępowania. Otóż były nimi przechwycone przez wymiar sprawiedliwości rozmowy między byłym prezydentem a jego prawnikiem na nieoficjalnej linii, a konkretnie przez dwa przedpłacone telefony kupione na nazwisko Paul Bismuth. Zachowanie takiej ostrożności (nie ma wątpliwości co do prawdziwej tożsamości rozmówców) sugeruje, że przygotowywali się oni do popełnienia czynu zabronionego. Z drugiej strony – budowanie aktu oskarżenia na podsłuchanej rozmowie adwokata z klientem jest etycznie wątpliwe. Oczywiście w tym przypadku istniało uzasadnione podejrzenie, że prawnik popełnił przestępstwo, a sąd uwzględnił dowód zgodnie z regułami sztuki. Nie zmienia to faktu, że we francuskiej przestrzeni publicznej pojawia się na kanwie tej sprawy pytanie: „co z tajemnicą adwokacką?”. Zwłaszcza że jej wzmocnienie ma być jednym z elementów wielkiej reformy prawa karnego, której wstępne założenia upublicznił minister sprawiedliwości Éric Dupond-Moretti.