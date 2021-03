Ponieważ działalność czasowo wstrzymały lub ograniczyły także sądy państw członkowskich, spadła liczba wniesionych do TSUE spraw. W 2020 r. wpłynęło ich 1582, co jest liczbą zbliżoną do lat 2018 (1683 spraw) i 2017 (1656 spraw) i znacznie niższą niż w rekordowym 2019 r. (ponad 1900 spraw). Z informacji TSUE wynika, że 735 trafiło do samego trybunału. Większość stanowiły pytania prejudycjalne (556 w porównaniu z 641 w 2019 r.). Najwięcej (139) pochodziło z Niemiec. Następne miejsca zajęły Austria (50 pytań) i Włochy (44 pytania). Polska z wynikiem 41 pytań uplasowała się tuż za podium.