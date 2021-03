Związkowcy, odwołując się od tej decyzji do prokuratora generalnego, stwierdzili, że przyjęcie zasadności takiego stanowiska prowadziłoby do kuriozalnego wniosku, że PK nie jest w stanie w prosty sposób określić, na podstawie jakich umów zaciągał zobowiązania w imieniu Skarbu Państwa, a także jakie środki wypłacał, co przy dzisiejszym stanie narzędzi informatycznych wydaje się być niewiarygodnym tłumaczeniem. Zbigniew Ziobro jednak decyzję Bogdana Święczkowskiego podtrzymał, więc związek zaskarżył obydwa rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.