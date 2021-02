– To było konstruktywne robocze spotkanie, które, mam nadzieję, zaowocuje poprawą projektu na etapie prac parlamentarnych. Rozmawialiśmy o różnych aspektach i problemach związanych z tą propozycją i jestem przekonany, że przedstawiciele prezydenta ze zrozumieniem podeszli do przedstawianych przez nas zagrożeń. W szczególności co do konsekwencji wprowadzenia zasady rozpoznawania spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych oraz sposobu i terminów doręczania korespondencji w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.