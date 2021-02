Chodzi o Michała Lasotę, który ma awansować z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim do Sądu Okręgowego w Elblągu. Wsławił się on wszczynaniem postępowań dyscyplinarnych sędziom, którzy są krytycznie nastawieni do reform obecnego obozu rządzącego. Wśród tych, którym zarzucił popełnienie deliktu dyscyplinarnego, jest m.in. znany sędzia krakowski Waldemar Żurek, były rzecznik prasowy poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa.

Nie tylko z tego powodu ewentualny awans Lasoty jest negatywnie odbierany przez część środowiska sędziowskiego. Swego czasu prasa donosiła, że w swoim sądzie macierzystym prowadził sprawy w sposób opieszały, co doprowadziło do zasądzania odszkodowań od Skarbu Państwa. Ponadto duża część wydawanych przez niego wyroków była uchylana w wyższej instancji.

Wątpliwości co do poprawności konkursu do SO w Elblągu wyraziła także Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, uchylając uchwałę KRS, w której wskazano do awansu Michała Lasotę. SN wytknął radzie m.in., że wobec niektórych uczestników konkursu na stanowisko sędziego SO w Elblągu stosowano kryterium stażu pracy, a wobec innych, którzy mieli dłuższy staż od zwycięzców, już nie. KRS powtórzyła więc konkurs, ale doszło do tego akurat na tym posiedzeniu, które z powodu problemów technicznych nie było transmitowane online.