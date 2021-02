Opuszczając Unię, Wielka Brytania przestała być również częścią EOG. Do tej pory nie przystąpiła też z powrotem do EFTA, której struktury opuściła w latach 70 XX. wieku. W tej sytuacji nadanie pisma sądowego w postępowaniu administracyjnym (ale też cywilnym i karnym, o czym pisaliśmy już na łamach DGP) w brytyjskim urzędzie pocztowym nie jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu polskiego. Datą złożenia pisma jest data jego wpływu do sądu.