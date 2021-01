Tymczasem projektuje się, by obywateli prawa do odmowy przyjęcia mandatu pozbawić. Do tego specjalista w tym zakresie w randze wiceministra oświadcza, że to dla ich dobra, bo w ten sposób poszerzy się obywatelskie prawo do sądu. Pragnę zauważyć, że to prawo przekształca się niejako w obowiązek. Albowiem ukarany mandatem nieprawomocnym – ale natychmiast wykonalnym – wpierw będzie musiał go opłacić, a dopiero później napisać odwołanie do sądu, pełne formalizmu i prekluzji dowodowej, by będąc jakże często po prostu niewinnym, po wielu miesiącach zostać uwolnionym od odpowiedzialności przez sądy , i to częstokroć obu instancji.