Wśród nich sześcioro prokuratorów ze stowarzyszenia „Lex Super Omnia”. I tak Katarzyna Kwiatkowska z Warszawy ma się stawić w oddalonej o 181 km Prokuraturze Rejonowej Golub-Dobrzyń, Ewa Wrzosek została wysłana ze stolicy do Śremu (311 km), Katarzyna Szeska do Jarosławia (324 km), a Jarosław Onyszczuk do Lidzbarka Warmińskiego. Z kolei Daniel Drapała został przeniesiony z Wrocławia do oddalonego o 411 km Goleniowa. Oficjalny powód – trudna sytuacja kadrowa w tamtych miejscach.

– Nie kwestionuję tego, że w tych jednostkach występują braki kadrowe, ale myślę, że można delegować tam prokuratorów z bliżej położonych miejsc. Dlatego odbieramy to jako szykany wymierzone w członków stowarzyszenia i próbę utrudniania działalności – mówi Krzysztof Parchimowicz z LSO. – Nie mamy bliższych informacji o prokuratorach niebędących członkami LSO, ale wiemy, że podobnie traktowani są także inni, którzy w jakiś sposób „podpadli” władzom prokuratury. Przykładowo jeden z prokuratorów, zajmujący się sprawami wojskowymi, który zamierzał się procesować o wypłatę wynagrodzenia , został z Poznania został przeniesiony do Rzeszowa – podkreśla Parchimowicz.

Także Ewa Wrzosek uważa, że argumentację o potrzebie wyrównania braków kadrowych należy „włożyć między bajki”. – Ja i prokurator Onyszczuk pracujemy w jednostce, w której obsadzonych jest tylko 60 proc. etatów. Przeniesienie naszej dwójki z dnia na dzień spowoduje, że naszymi sprawami obarczeni zostaną i tak już bardzo obciążeni koledzy. Siłą rzeczy zanim ktoś zapozna się z tymi kilometrami akt, postępowania się wydłużą. Czasem konieczność zapoznania się z materiałami przez nową osobę przełoży się na np. decyzję o przedłużaniu aresztu. Tak więc ucierpią na tym wszyscy, nie tylko my osobiście, ale i strony czy podatnicy – mówi prok. Wrzosek. Która przypomina, że przymusowe delegacje oznaczają też koszty związane ze zwrotami opłat za podróże, mieszkanie etc. Każda taka decyzja oznacza dodatkowe obciążenie dla prokuratury w kwocie ok. 4 tys. zł miesięcznie na jednego śledczego.

– Decyzja została mi wręczona w poniedziałek o godz. 14.30, a w środę powinnam się stawić do pracy w Prokuraturze Rejonowej w Śremie. To oznacza, że mam niecałe 24 godziny na totalne przeorganizowanie życia osobistego i zawodowego, co jest fizycznie niemożliwe. Dlatego obieram to jako karę, wymierzoną poza oficjalnym trybem. W postępowaniu dyscyplinarnym moglibyśmy się jakoś bronić i wytłumaczyć swoje racje. A decyzji o delegacji nie można w żaden sposób kwestionować, podważać czy zaskarżać. W tym trybie, w jakim została wydana, ja muszę ją przyjąć do wiadomości i wykonać – dodaje Ewa Wrzosek.