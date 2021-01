‒ Z moich szacunków wynika, że kurator spotyka tygodniowo, podczas pracy w terenie, ok. 50 osób. To naprawdę dużo, zwłaszcza jeśli wyobrazimy sobie sytuację, w której okazuje się, że ktoś był zakażony koronawirusem. Tworzymy wówczas cały łańcuch zakażeń i narażamy nie tylko siebie, ale przede wszystkim naszych podopiecznych, z którymi się kontaktujemy ‒ tłumaczy Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca OZZKS. I dodaje, że choć kuratorom zaleca się ograniczanie kontaktu do 15 minut, to w praktyce bywa to niewykonalne, zwłaszcza że w dobie pandemii coraz więcej osób ma problemy psychologiczne czy związane z opieką nad dziećmi.