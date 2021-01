Z mojego doświadczenia, ale też rozmów z uczestnikami szkoleń dla motocyklistów, które prowadzę, wynika, że dużo ludzi, którzy odmawiają przyjęcia mandatu, jest niesamowicie zdziwionych, że pomimo to otrzymują wyrok nakazowy. Są one wydawane niejako z automatu, bo nie spotkałem się nigdy z sytuacją, w której wniosek o ukaranie wysłany przez policję spotkałby się z odmową wydania wyroku nakazowego przez sąd. Mimo że zgodnie z przepisami takie orzeczenie może zapaść w ten sposób tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do winy. W praktyce przypadków, w których sąd odmówiłby wydania wyroku nakazowego, stwierdzając, że nie ma podstaw, jest tak mało, że możemy uznać je za pomijalne.

Być może jest to opinia niemiarodajna, ale występując w sprawach wykroczeniowych, można odnieść wrażenie, że bywają one traktowane z powagą dużo mniejszą niż inne, stricte karne. Bo jeśli sędzia zajmuje się poważanymi przestępstwami jak rozboje, kradzieże, handel narkotykami, a następnie trafi mu się sprawa dotycząca tego, czy Kowalski przejechał na czerwonym świetle, czy nie, to jest to w jakimś stopniu zrozumiałe. W końcu dlaczego wymiar sprawiedliwości ma być angażowany w takiej błahej sprawie? Przecież w zasadzie nic poważnego się nie stało, często nie doszło nawet do kolizji. To powoduje, że materiał dowodowy bywa oceniany mniej krytycznie niż w sprawach karnych. Niektóre państwa europejskie w związku z tym wprowadziły odmienne regulacje dla wykroczeń związanych z ruchem drogowym.

W momencie, gdy jest słowo przeciwko słowu, ryzykownie jest zrezygnować z dowodzenia swojej niewinności. Bo choć teoretycznie można, wychodząc z założenia, że obowiązuje domniemanie niewinności, oświadczyć na rozprawie, że jest się niewinnym i usiąść, to w praktyce rzadko zdarza się, by w takiej sytuacji do skazania nie doszło. Nawet jeśli obwiniony naprawdę jest niewinny. Dlatego prowadząc szkolenia dla motocyklistów, zwykle doradzam im używanie kamerek rejestrujących, na wszelki wypadek. Wszyscy wiemy, jaką opinię mają osoby jeżdżące na motocyklach. Sędziowie też są ludźmi i nie muszą być wolni od takiej negatywnej oceny. Prowadziłem sprawę motocyklisty, który był obwiniony o to, że zarysował komuś samochód. Pokrzywdzony zgłosił sprawę na policję, wskazując numer rejestracyjny pojazdu, a policja dokonała oględzin, wyceniła szkodę i wniosła do sądu wniosek o ukaranie. W toku procesu okazało się, że to nie było uszkodzenie, lecz zabrudzenie, które zeszło po wizycie na myjni. Właściciel motocykla nie tylko nie pamiętał, by otarł się o jakiś samochód, ale nawet nie wiedział, czy we wskazanym dniu to on prowadził. Bo prawa jazdy na motocykl mieli także członkowie jego rodziny, którzy zeznań w sprawie odmówili. Pokrzywdzony zeznał, że kierujący jechał w skórze i kasku, więc on nawet nie był w stanie rozpoznać nie tylko, kto kierował, ale nawet jakiej był płci. Lecz pomimo tych faktów, prezentowanych w sądzie jako wątpliwości, które należy rozstrzygać na korzyść obwinionego, sąd ukarał właściciela motocykla za agresywną jazdę. I choć obecnie często gwarancje procesowe w postępowaniu wykroczeniowym bywają kwestionowane, to projektowane przepisy są w mojej ocenie jeszcze gorsze. Choćby z powodu wymogu konieczności przedstawienia wszystkich dowodów już w odwołaniu od mandatu, pod groźbą tego, że później sąd ich nie dopuści, nawet jeśli od tego będzie zależał kierunek rozstrzygnięcia. Oczywiście dużo zależy od praktyki i tego, w jaki sposób sądy będą podchodziły do ewentualnie uchwalonych przepisów.