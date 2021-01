Spór w sprawie dotyczył głównie tego, czy ubezpieczyciel wezwał ubezpieczonego do zapłaty. Korporacja przekonywała, że tak, na co przedstawiła dowód w postaci wydruku ze swojego wewnętrznego systemu. Powódka argumentowała, że żadnego pisma mąż nie dostał (na co towarzystwo ripostowało, że mogła ona nie wiedzieć o piśmie, które było adresowane do kogoś innego niżeli kobieta).