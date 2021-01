I tak np. sądy stwierdzały, że dany obowiązek wprowadzono bez podstawy prawnej. Przykładowo sanepid nałożył grzywnę w wysokości 5 tys. zł za złamanie nakazu kwarantanny, którą objęto osobę powracającą z zagranicy (podczas kontroli policji okazało się, że oskarżony nie przybywa w domu, lecz udał się do banku). Rozpoznający sprawę WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt II SA/Go 331/20) stwierdził, że w delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie ma uprawnienia do ustanowienia przymusowej kwarantanny dla osób, które przekraczały granicę państwową w celu udania się do swego miejsca zamieszkania. „Delegacja ustawowa zawiera uprawnienie do ustanowienia czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, ale to nie jest równoznaczne z ustanowieniem obowiązku odbycia kwarantanny, który jest równoznaczny z zakazem poruszania się po terytorium RP w określonym czasie” – argumentował sąd. Konkludując, iż naruszenie w rozporządzeniu wykonawczym delegacji ustawowej jest równoznaczne z jego wydaniem w tej części bez podstawy ustawowej, z kolei akt administracyjny wydany na podstawie takiego rozporządzenia musi być uznany za wydany z naruszeniem prawa, w tym przypadku art. 52 ust. 1‒3 konstytucji.