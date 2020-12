„(…) potrzebujemy informacji do tych wszystkich nieetycznych zachowań sędziów. Ich jest dużo. To są wypowiedzi na Twitterze, na Facebooku, na forach sędziowskich, udział w manifestacjach różnego rodzaju, niedopuszczalne wspieranie łamania prawa przez określone osoby itd. Mamy kontakty z osobami, które łamią prawo, biorą udział w towarzyskich spotkaniach i nie tylko” – to słowa Macieja Nawackiego, członka Krajowej Rady Sądownictwa. Padły one 2 grudnia br. podczas posiedzenia komisji ds. etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych. Wówczas siedmiu jej członków debatowało nad potrzebą skierowania do rzecznika prasowego wniosku o sporządzenie raportu na temat m.in. medialnej aktywności sędziów.