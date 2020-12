We wczorajszym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady godności ludzkiej i humanitarnego traktowania, wynikające z art. 30 oraz art. 40, nie mogą być stawiane wyżej, niż ochrona dobra małoletnich. A taki cel ma regulacja, która przewiduje brak możliwości zatarcia skazania czynu przeciwko wolności seksualnej i obyczajności skierowanemu do osoby poniżej 15. roku życia. Jest to jedyne przestępstwo, które nie podlega zatarciu, nawet informacje o zbrodni zabójstwa z upływem czasu są wykreślane z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).