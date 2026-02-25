Koniec z szybką jazdą „na trasie”. Stracisz prawko na 3 miesiące

3 marca 2026 roku zaczną obowiązywać zmiany w przepisach ruchu drogowego. Nowe regulacje między innymi rozszerzają listę wykroczeń, za które grozi czasowe odebranie prawa jazdy. Co dokładnie się zmieni?

Po wejściu w życie przepisów kierowcy, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę (zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim), będą tracili prawo jazdy na okres trzech miesięcy – zmiany te nie obejmą autostrad ani dróg ekspresowych o dwóch jezdniach. Celem obostrzeń jest zmniejszenie liczby wypadków i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aktualnie przepisy przewidują obowiązkowe zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h jedynie na terenie zabudowanym. Jak donosi serwis WP.pl, w minionym roku takie sankcje objęły 26,5 tys. kierowców. Po wejściu w życie przepisów, liczba ta może znacząco wzrosnąć.

Gdzie stracisz prawo jazdy? Lista dróg bez taryfy ulgowej

Gdzie stracisz uprawnienia: na drogach krajowych, wojewódzkich i lokalnych (jednojezdniowych). Wyjątki: nowe restrykcje nie obejmą (póki co) autostrad oraz dróg ekspresowych o dwóch jezdniach. Skala zmian: według danych WP.pl, w zeszłym roku uprawnienia straciło 26,5 tys. osób (tylko w miastach). Eksperci przewidują, że po zmianach ta liczba może się nawet podwoić.

Prawo jazdy od 17. roku życia. Ale są haczyki

Nowe przepisy obniżają – przy spełnieniu warunków - minimalny wiek kierowcy. 17-latkowie będą mogli przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kat. B w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jakie warunki musi spełnić osoba niepełnoletnia?

Zgoda opiekuna: pisemna zgoda rodzica to absolutna podstawa do rozpoczęcia kursu. Jazda pod nadzorem: przez pierwsze 6 miesięcy (lub do 18. urodzin) młody kierowca może prowadzić tylko w towarzystwie doświadczonego opiekuna. Wymagania dla osoby towarzyszącej: musi mieć min. 25 lat, posiadać prawko od co najmniej 5 lat i być trzeźwa. Tylko w Polsce: 17-latek nie może wyjechać samochodem za granicę – dokument będzie ważny wyłącznie na terenie Polski.

Hulajnogi elektryczne: koniec jazdy dzieci po polskich drogach

Na tym nie koniec zmian. Nowe przepisy wprowadzają wyższy wiek minimalny uprawniający do jazdy hulajnogą elektryczną po drodze publicznej. Dotychczas wystarczyło ukończyć 10. rok życia. Teraz minimalny wiek zostanie podniesiony o trzy lata, co oznacza, że aby jeździć hulajnogą elektryczną po drodze publicznej, trzeba będzie mieć co najmniej 13 lat.