Portfel ma umożliwić bezpieczny, zaufany i niezakłócony dostęp transgraniczny do usług publicznych i prywatnych oraz pełną kontrolę nad swoimi danymi. Ta druga kwestia pojawia się ostatnio często w kontekście propozycji KO, aby ograniczyć dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w wywiadzie udzielonym DGP wyjaśniał, że „wdrożenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej umożliwi nam przekazywanie platformom cyfrowym i innym stronom jasno określonego poświadczenia wieku. Oznacza to, że z naszego portfela będziemy mogli wyjąć tylko jedną informację: czy użytkownik ma więcej czy mniej niż ustalona granica wieku, czyli 13, 14, 15 lat. A wszystkie inne informacje nie zostaną ujawnione portalowi czy platformie cyfrowej. To rozwiązanie jest skuteczne, a jednocześnie gwarantuje pełne zachowanie prawa do prywatności użytkowników”.

W projekcie jest też darmowy, kwalifikowany podpis elektroniczny

Z oceny skutków regulacji dowiadujemy się też, że w ustawie przewidziano też inne przedsięwzięcia, które muszą zapewnić państwa członkowskie, oprócz portfela, a które wynikają z nowelizowanego rozporządzenia. Są to m.in.:

udostępnienie rejestru stron ufających portfelowi, w którym proces rejestracji musi być efektywny kosztowo i jednocześnie proporcjonalny względem zagrożeń,

wymóg wskazania podmiotów wydających stronom ufającym portfelowi certyfikaty potwierdzające ich tożsamość względem portfela i zakres danych jakich mogą żądać od portfela,

udostępnienie publicznych źródeł autentycznych kwalifikowanym dostawcom usług zaufania, tak aby mogli na żądanie użytkownika portfela potwierdzić atrybuty odnoszące się do tego użytkownika,

wymóg zgłoszenia określonych rodzajów atrybutów polegających na publicznych źródłach autentycznych do katalogu Komisji Europejskiej, ze wskazaniem adresu, pod którym można zweryfikować te atrybuty,

zapewnienie dopasowywania tożsamości w usługach krajowych osobom korzystającym ze środków identyfikacji elektronicznej wydanych za granicą (w tym osobom mającym nadany nr PESEL i osobom którym nr PESEL nie nadano,

zapewnienie użytkownikom portfela możliwości nieopłatnego składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

przygotowanie krajowego programu certyfikacji portfela i certyfikacja portfela zgodnie z tym programem.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej będzie zapewniony przez ministra cyfryzacji, podobnie jak aplikacja mObywatel, ale w ramach odrębnej aplikacji.