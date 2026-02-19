Portfel ma umożliwić bezpieczny, zaufany i niezakłócony dostęp transgraniczny do usług publicznych i prywatnych oraz pełną kontrolę nad swoimi danymi. Ta druga kwestia pojawia się ostatnio często w kontekście propozycji KO, aby ograniczyć dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski w wywiadzie udzielonym DGP wyjaśniał, że „wdrożenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej umożliwi nam przekazywanie platformom cyfrowym i innym stronom jasno określonego poświadczenia wieku. Oznacza to, że z naszego portfela będziemy mogli wyjąć tylko jedną informację: czy użytkownik ma więcej czy mniej niż ustalona granica wieku, czyli 13, 14, 15 lat. A wszystkie inne informacje nie zostaną ujawnione portalowi czy platformie cyfrowej. To rozwiązanie jest skuteczne, a jednocześnie gwarantuje pełne zachowanie prawa do prywatności użytkowników”.
W projekcie jest też darmowy, kwalifikowany podpis elektroniczny
Z oceny skutków regulacji dowiadujemy się też, że w ustawie przewidziano też inne przedsięwzięcia, które muszą zapewnić państwa członkowskie, oprócz portfela, a które wynikają z nowelizowanego rozporządzenia. Są to m.in.:
- udostępnienie rejestru stron ufających portfelowi, w którym proces rejestracji musi być efektywny kosztowo i jednocześnie proporcjonalny względem zagrożeń,
- wymóg wskazania podmiotów wydających stronom ufającym portfelowi certyfikaty potwierdzające ich tożsamość względem portfela i zakres danych jakich mogą żądać od portfela,
- udostępnienie publicznych źródeł autentycznych kwalifikowanym dostawcom usług zaufania, tak aby mogli na żądanie użytkownika portfela potwierdzić atrybuty odnoszące się do tego użytkownika,
- wymóg zgłoszenia określonych rodzajów atrybutów polegających na publicznych źródłach autentycznych do katalogu Komisji Europejskiej, ze wskazaniem adresu, pod którym można zweryfikować te atrybuty,
- zapewnienie dopasowywania tożsamości w usługach krajowych osobom korzystającym ze środków identyfikacji elektronicznej wydanych za granicą (w tym osobom mającym nadany nr PESEL i osobom którym nr PESEL nie nadano,
- zapewnienie użytkownikom portfela możliwości nieopłatnego składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
- przygotowanie krajowego programu certyfikacji portfela i certyfikacja portfela zgodnie z tym programem.
Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej będzie zapewniony przez ministra cyfryzacji, podobnie jak aplikacja mObywatel, ale w ramach odrębnej aplikacji.