- Współpraca z Dziennikiem Gazeta Prawna to dla nas kolejny ważny krok w naszej wizji profesjonalizacji zawodu prawniczego. Łączy nas wspólny cel: rzetelna debata o prawie i jego realnym wpływie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Chcemy aby głos prawników przedsiębiorstw był słyszalny tam gdzie kształtowana jest świadomość roli prawa w rozwoju biznesu- tłumaczy mec. Waldemar Koper, prezes PSPP.

– To kolejny etap realizowania naszej strategii i zacieśniania współpracy ze środowiskami prawniczymi. Prawnicy przedsiębiorstw zawsze stanowili ważną grupę czytelniczą wydawnictw INFOR. Współpraca na pewno pozwoli nam jeszcze precyzyjniej przygotowywać ofertę dla tej grupy profesjonalistów - mówi Marcin Krawczak, wiceprezes zarządu INFOR.

- Dla redakcji rozpoczęcie takiej długofalowej współpracy merytorycznej ma duże znaczenie. Wykorzystywanie wiedzy eksperckiej członków stowarzyszenia z pewnością wzbogaci nasze treści – zarówno w gazecie, jak i w serwisach internetowych oraz kanałach multimedialnych - dodaje Tomasz Pietryga, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.