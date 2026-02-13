„Jakie leczenie? Wynik ma znaczenie!” Kampania edukacyjna o roli diagnostyki w podejmowaniu decyzji terapeutycznych we wczesnym raku piersi.

Znaczenie wczesnej diagnostyki

Kampania koncentruje się na roli diagnostyki jako fundamentu decyzji terapeutycznych we wczesnym raku piersi. Wyniki badań diagnostycznych stanowią istotny element rozmowy lekarz–pacjentka i pozwalają lepiej zrozumieć charakter choroby już na etapie planowania leczenia. W zależności od typu raka piersi oraz jego cech biologicznych onkolog może zaproponować strategię terapeutyczną najlepiej dopasowaną do konkretnej sytuacji klinicznej.

Rozwój nowoczesnej diagnostyki, w tym testów wielogenowych pozwalających dokładniej ocenić biologię nowotworu, tworzy warunki do bardziej świadomego i racjonalnego podejścia do leczenia. W tym kontekście coraz częściej podkreśla się ich znaczenie jako elementu uzupełniającego standardową ocenę kliniczną i wspierającego personalizację terapii, odpowiadającego zarówno na potrzeby pacjentek, jak i wyzwania systemu ochrony zdrowia.

Głos pacjentek: potrzeba pewności i zrozumienia decyzji

Istotnym kontekstem kampanii są doświadczenia i oczekiwania samych kobiet mierzących się z diagnozą raka piersi. Z badania dotyczącego postaw Polek wobec rozwiązań wspierających diagnostykę i leczenie raka piersi wynika, że 84%[1] pacjentek deklaruje większą pewność i akceptację leczenia, jeśli decyzja terapeutyczna – w tym dotycząca chemioterapii lub jej braku – oparta jest na dodatkowej, obiektywnej informacji diagnostycznej.

Dla wielu kobiet wynik badania staje się nie tylko elementem dokumentacji medycznej, ale także ważnym punktem odniesienia w procesie podejmowania trudnych decyzji. Pomaga lepiej zrozumieć ryzyko związane z chorobą oraz uzasadnienie proponowanego leczenia, a tym samym zwiększa poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do procesu terapeutycznego.

Wykorzystanie rozszerzonej diagnostyki może w istotny sposób wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa pacjentek, ich zaufanie do procesu leczenia oraz gotowość do podjęcia zaproponowanej terapii.

Co podkreśla kampania – i dlaczego to ważne

Kampania „Jakie leczenie? Wynik ma znaczenie!” zwraca uwagę na trzy kluczowe obszary istotne zarówno z perspektywy pacjentek, jak i systemu ochrony zdrowia.

Po pierwsze – równość dostępu do nowoczesnej diagnostyki, która umożliwia podejmowanie decyzji terapeutycznych w oparciu o pełniejszą wiedzę na temat choroby i jej biologii.

Po drugie – jakość komunikacji i partnerskiej rozmowy lekarz–pacjentka, w której wyniki badań stanowią wiarygodną podstawę do omówienia ryzyka, możliwych korzyści i celów leczenia.

Po trzecie – systemowy wymiar personalizacji terapii, która sprzyja zarówno poprawie wyników klinicznych i jakości życia pacjentek, jak i bardziej racjonalnemu wykorzystaniu zasobów ochrony zdrowia.

„Chemioterapia pozostaje kluczowym elementem leczenia raka piersi, jednak obecny stan wiedzy pokazuje, że nie każda pacjentka odnosi z niej jednakową korzyść. Dlatego tak istotne jest włączenie testów wielogenowych do standardów diagnostycznych – ich wynik może pomóc ocenić ryzyko nawrotu i przewidzieć, czy chemioterapia przyniesie korzyść, czy też nie, co pozwala unikać niepotrzebnego obciążenia tam, gdzie nie ma realnego uzasadnienia klinicznego. System opieki zdrowotnej w Polsce powinien zapewniać dostęp do nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, które są standardem w wielu krajach Europy i wspierają personalizację terapii oraz poprawę jakości życia pacjentek. I dlatego realizujemy kampanię edukacyjną „Jakie leczenie? Wynik ma znaczenie!”, której celem jest zwiększenie świadomości kobiet na temat wczesnego raka piersi oraz personalizacji leczenia i świadomego, opartego na rzetelnej informacji dialogu między lekarzem a pacjentką.”- powiedziała Anna Kupiecka, prezeska Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej

Diagnostyka jako podstawa decyzji klinicznych

W codziennej praktyce klinicznej diagnostyka odgrywa kluczową rolę w kwalifikacji pacjentek do leczenia systemowego we wczesnym raku piersi. Oprócz klasycznych czynników kliniczno-patologicznych duże znaczenie mają metody pozwalające dokładniej scharakteryzować biologię nowotworu i precyzyjniej ocenić ryzyko nawrotu choroby.

W przypadku wczesnego, hormonozależnego, HER2-ujemnego raka piersi istotnym elementem rozszerzonej diagnostyki są testy wielogenowe, które dostarczają informacji o indywidualnym ryzyku nawrotu oraz mają wartość prognostyczną i predykcyjną. Wyniki tych badań wspierają ocenę, czy dana pacjentka może odnieść korzyść z dołączenia chemioterapii, czy też możliwe jest zastosowanie mniej obciążającej strategii leczenia przy zachowaniu bezpieczeństwa onkologicznego.

Dr n.med. Katarzyna Pogoda, Onkologkliniczny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej oraz Przewodnicząca sekcji raka piersi PTOK dodała, że „Pacjent, mimo wszystko, oczekuje jasnych decyzji: wy się na tym znacie, więc to wy powinniście je podjąć. Dla onkologa bywa trudniej powiedzieć: nie jestem przekonana, że ta metoda jest konieczna – zróbmy dodatkowe badanie. Łatwiej pójść na skróty: młoda pacjentka, więc prawie wszystkim podajemy chemioterapię – często intensywną. Tak myśleliśmy kiedyś, trochę skłaniając się ku nadmiernemu leczeniu. Tymczasem wiedza medyczna bardzo szybko się rozwija i mamy coraz więcej danych pokazujących, że do decyzji terapeutycznych nie możemy podchodzić w tak uproszczony sposób. Naprawdę potrzebujemy dodatkowych narzędzi, aby leczyć optymalnie. Standardy oczywiście istnieją, ale w raku hormonozależnym pozostaje pewna „szara strefa”, w której wątpliwości są największe”.

Dzięki uwzględnieniu testów wielogenowych w procesie diagnostycznym lekarze mogą podejmować decyzje terapeutyczne w oparciu o pełniejszy obraz kliniczny, a rozmowa z pacjentką zyskuje bardziej konkretny i zrozumiały punkt odniesienia. W tym sensie diagnostyka, w tym diagnostyka genomiczna, staje się realnym narzędziem wspierającym personalizację leczenia i optymalizację decyzji klinicznych.

„Pamiętajmy, że w Polsce leczenie jest finansowane ze środków publicznych i my wszyscy jesteśmy aktywnymi uczestnikami tego procesu. Należy podkreślić, że obecnie w Polsce dysponujemy szerokim dostępem do nowoczesnych refundowanych leków w leczeniu raka piersi.Odnośnie wskazań do wykonania testów wielogenowych chciałbym się podzielić doświadczeniem ze szkolenia w Gustave Roussy Institute, gdzie decyzja o kwalifikacji do wykonania testu wielogenowego zapada podczas konsylium wielodyscyplinarnego, co więcej jest prowadzony rejestr chorych, u których wykonano takie badanie.W praktyce klinicznej najbardziej sprawdzają się testy o wartości prognostyczno-predycyjnej, ponieważ pozwalają określić, kogo i jak leczyć. Na refundację takich testów oczekujemy" – powiedziała prof. dr n.med. Renata Duchnowska, Kierownik Kliniki Onkologii w Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Perspektywa pacjentek: leczenie to także jakość życia

Decyzje terapeutyczne mają wpływ nie tylko na przebieg leczenia onkologicznego, ale również na codzienne funkcjonowanie pacjentek – ich życie rodzinne, zawodowe i psychiczne. Kampania akcentuje, że personalizacja terapii oznacza także uwzględnienie jakości życia, obaw i indywidualnych potrzeb kobiet mierzących się z diagnozą raka piersi.

„Krytycznym problemem uwidocznionym w doświadczeniach naszych pacjentek jest fakt, że informacja o możliwości wykonania badań wielogenowych często nie jest przekazywana w standardowym trybie podczas wizyty w gabinecie onkologicznym. Zamiast tego, wiedza o tych innowacyjnych narzędziach diagnostycznych rozchodzi się pocztą pantoflową – poprzez organizacje pacjentów, grupy wsparcia lub od innych kobiet. Taka sytuacja rodzi szereg negatywnych konsekwencji, doprowadzając do luki w komunikacji oraz braku zaufania do systemu ochrony zdrowia. Dramat pacjentek pogłębia się, gdy po wykonaniu testu na własną rękę, jego wynik kwestionuje pierwotne zalecenia lekarza. Wśród nas istnieją historie kobiet, którym pierwotnie zalecono odstąpienie od chemioterapii, ale po przeprowadzeniu testu wielogenowego i przedstawieniu jego wyniku – terapia została ostatecznie włączona. To pokazuje, że nawet wbrew wstępnej opinii, rzetelny wynik diagnostyczny potrafi zmienić przebieg leczenia, co jest niezbitym dowodem na ogromną wartość tych badań. Konieczne jest pilne włączenie testów wielogenowych do rutynowej ścieżki diagnostycznej, aby ograniczyć konieczność prowadzenia przez pacjentki własnej „diagnostyki śledczej". Tylko w ten sposób polskie pacjentki poczują, że ich leczenie jest indywidualne, świadome i oparte na najwyższych standardach medycyny. - powiedziała Magdalena Kardynał, prezeska Fundacji OmeaLife.

„Informacja o diagnozie choroby onkologicznej, to dla większości osób chorych poważny kryzys psychiczny. W jednej chwili zostaje zaburzony porządek codziennego życia, pojawia się wiele pytań i negatywnych skojarzeń dotyczących leczenia i rokowania na przyszłość. Dlatego tak ważna jest komunikacja z lekarzem i rzetelna wiedza na temat choroby i dostępnych możliwości leczenia. Możliwość dokonania świadomego wyboru sposobu leczenia, przywraca osobie chorej poczucie podmiotowości i skuteczności” – komentuje dr n. med. Mariola Kosowicz, Poradnia Psychoonkologii w Warszawskim Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie Skłodowskiej .

Działania w ramach kampanii

W ramach kampanii zaplanowano działania edukacyjne, w tym webinary, warsztaty, treści w mediach społecznościowych oraz osobiste historie pacjentek, pokazujące, jak istotna jest wiarygodna informacja w procesie podejmowania decyzji terapeutycznych.

Kampania została zainaugurowana podczas spotkania prasowego w Warszawie. Spotkanie można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji Onkocafe – Razem Lepiej: [https://www.youtube.com/live/wer9prNL6jw].

Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej od ponad 12 lat wspiera osoby chore onkologicznie oraz ich bliskich, oferując kompleksową pomoc psychoonkologiczną, terapeutyczną i społeczną. Organizacja działa na rzecz poprawy jakości życia pacjentów na każdym etapie choroby – od diagnozy, przez leczenie, po powrót do codzienności. Istotnym obszarem działalności Fundacji jest profilaktyka nowotworowa, realizowana m.in. poprzez ogólnopolski program Różowy Patrol, którego celem jest zwiększanie świadomości wczesnego wykrywania raka piersi. OnkoCafe prowadzi także Klub Pacjenta, który zapewnia stałe wsparcie edukacyjne, emocjonalne i informacyjne osobom chorującym. Fundacja organizuje warsztaty, grupy wsparcia, terapie zajęciowe, spotkania z ekspertami oraz kampanie społeczne zmieniające sposób postrzegania choroby nowotworowej. Jest również aktywnym uczestnikiem debaty publicznej dotyczącej systemowych zmian w onkologii, regularnie zabierając głos w sprawach dotyczących dostępu do diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami.

Fundacja OmeaLife działa od 2016 roku i została założona przez cztery kobiety, które same przeszły przez doświadczenie raka piersi. Jej misją jest wspieranie pacjentek poprzez edukację, pomoc psychologiczną, rehabilitację oraz wzmacnianie ich roli jako świadomych uczestniczek procesu leczenia. Fundacja prowadzi warsztaty, spotkania, sesje fotograficzne oraz wydarzenia motywacyjne, które wspierają kobiety zarówno w trakcie terapii, jak i po jej zakończeniu. Szczególny nacisk kładzie na profilaktykę raka piersi oraz edukację zdrowotną. OmeaLife aktywnie działa również w obszarze polityki lekowej, reprezentując głos młodych pacjentek w dialogu z decydentami i środowiskiem medycznym. Prowadzi projekt rehabilitacyjny OmeaReh, a także działania międzynarodowe – wymianę doświadczeń z organizacjami europejskimi oraz wsparcie pacjentek onkologicznych z Ukrainy.

[1] Raport badawczy: Postawy Polek wobec rozwiązań systemowych wspierających diagnostykę i terapię raka piersi https://www.ioz.org.pl/_files/ugd/e91ac2_d361badc1a3346c8a9976a3713e83219.pdf