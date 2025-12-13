Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie, które:

nadaje się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od innych, oraz

może być przedstawione w rejestrze w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie przedmiotu ochrony.

W Polsce najczęściej rejestrowane są:

znaki słowne (np. nazwa marki),

znaki słowno-graficzne (logo),

znaki graficzne,

znaki przestrzenne,

znaki dźwiękowe,

zestawienia kolorystyczne,

formy niestandardowe (np. animacje, multimedia — jeśli możliwe do przedstawienia elektronicznie).

Rejestracja znaku towarowego daje właścicielowi prawo wyłącznego używania oznaczenia na określonym terytorium i w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług.

Aktualne zasady rejestracji znaków towarowych

Aktualnie (2025/2026) UPRP prowadzi postępowania wyłącznie elektronicznie. Wszystkie etapy rejestracji – od zgłoszenia, przez badanie, po sprzeciw i wydanie decyzji – odbywają się online.

Ważne aktualne zasady:

1. Wnioski wyłącznie elektroniczne

zgłoszeń dokonuje się przez Platformę Usług Elektronicznych UPRP (PUEUP),

załączniki przygotowuje się w formie plików elektronicznych (np. PNG, JPG, PDF),

opłaty uiszcza się online.

UPRP posiada określone wymagania techniczne dotyczące plików, ale nie ogłoszono nowych obowiązków specyficznych dla roku 2026.

2. Klasyfikacja towarów i usług

Zgłaszający musi używać aktualnej Klasyfikacji Nicejskiej (NCL) obowiązującej na dzień zgłoszenia. Klasyfikacja jest aktualizowana cyklicznie na poziomie międzynarodowym — nie jest to zmiana polska ani związana z rokiem 2026.

Przykłady klas:

klasa 25 – odzież,

klasa 35 – reklama i usługi handlowe,

klasa 41 – edukacja i rozrywka.

UPRP bada poprawność wykazu towarów i usług na etapie badania formalnego i merytorycznego.

Rejestracja znaku towarowego – instrukcja krok po kroku

Krok 1: Wybór rodzaju znaku

Przed zgłoszeniem należy zdecydować, czy znak ma być:

słowny,

graficzny,

słowno-graficzny,

dźwiękowy,

przestrzenny,

multimedialny.

Krok 2: Weryfikacja dostępności znaku (badanie kolizyjne)

Nie jest obowiązkowe, ale silnie zalecane.

Można je przeprowadzić poprzez:

wyszukiwarkę UPRP,

europejską bazę TMView (EUIPO),

bazę WIPO Global Brand Database.

Pozwala to uniknąć konfliktu z wcześniejszymi znakami.

Krok 3: Przygotowanie wykazu towarów i usług

Wykaz przygotowuje się zgodnie z Klasyfikacją Nicejską. Ważne, aby był:

kompletny,

precyzyjny,

nie za szeroki lub niepotrzebnie zawężony.

Krok 4: Złożenie zgłoszenia do UPRP

Wymagane elementy zgłoszenia:

dane zgłaszającego,

przedstawienie znaku (plik lub opis),

wykaz towarów i usług,

zgody licencyjne (jeśli występują),

opłata za zgłoszenie.

Krok 5: Badanie formalne i merytoryczne

UPRP sprawdza:

kompletność zgłoszenia,

czy znak ma zdolność odróżniającą,

czy nie zawiera elementów zakazanych,

zgodność z prawem ochrony konkurencji i porządkiem publicznym.

Krok 6: Publikacja i okres sprzeciwów (3 miesiące)

Zgłoszenie jest publikowane w Biuletynie UPRP.Podmioty trzecie mogą wnieść sprzeciw w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji.

Krok 7: Decyzja i opłata za udzielenie prawa ochronnego

Jeśli nie ma sprzeciwu lub zostanie on oddalony:

UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego,

zgłaszający wnosi opłatę za pierwszy 10-letni okres ochronny.

Krok 8: Ochrona znaku – 10 lat + możliwość przedłużania

Ochrona trwa:

10 lat ,

, z możliwością przedłużania na kolejne 10-letnie okresy bez ograniczeń.

Opłaty za rejestrację znaku towarowego

Poniżej przedstawiono obowiązujące obecnie opłaty w UPRP (zgodnie z komunikatem Prezesa UPRP):

1. Opłaty za zgłoszenie (online):

400 zł – za jedną klasę towarów i usług,

– za jedną klasę towarów i usług, 120 zł – za każdą kolejną klasę.

2. Opłaty po uzyskaniu prawa:

400 zł – opłata za udzielenie prawa ochronnego,

– opłata za udzielenie prawa ochronnego, 400 zł – za pierwszy 10-letni okres ochrony (1 klasa),

– za pierwszy 10-letni okres ochrony (1 klasa), 400 zł – za każdą kolejną klasę.

3. Przedłużenie ochrony:

400 zł – za każdą klasę.

Opłaty te są aktualne, ale mogą zostać zmienione po aktualizacji komunikatu UPRP w kolejnych latach — brak zapowiadanych podwyżek specyficznych dla 2026 roku.

Najczęstsze błędy przy zgłoszeniu

niewłaściwy wykaz towarów i usług,

brak badania kolizyjnego,

błędne przedstawienie znaku (zła rozdzielczość lub format),

nieuwzględnienie znaków unijnych (EUIPO),

bierność przy sprzeciwach lub wezwaniach.

FAQ

Jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego?

Całość odbywa się elektronicznie — zgłoszenie, badanie, sprzeciw i decyzja.

Czy muszę rejestrować znak?

Nie, ale rejestracja zapewnia wyłączność i możliwość egzekwowania praw.

Czy rejestracja unijna obejmuje Polskę?

Tak — znak Unii Europejskiej chroni we wszystkich państwach UE.

Jak długo trwa rejestracja znaku?

Standardowo 6–12 miesięcy, zależnie od sprzeciwów i obciążenia urzędu.

Źródła: