Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to każde oznaczenie, które:

  • nadaje się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od innych, oraz
  • może być przedstawione w rejestrze w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie przedmiotu ochrony.

W Polsce najczęściej rejestrowane są:

  • znaki słowne (np. nazwa marki),
  • znaki słowno-graficzne (logo),
  • znaki graficzne,
  • znaki przestrzenne,
  • znaki dźwiękowe,
  • zestawienia kolorystyczne,
  • formy niestandardowe (np. animacje, multimedia — jeśli możliwe do przedstawienia elektronicznie).

Rejestracja znaku towarowego daje właścicielowi prawo wyłącznego używania oznaczenia na określonym terytorium i w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług.

Aktualne zasady rejestracji znaków towarowych

Aktualnie (2025/2026) UPRP prowadzi postępowania wyłącznie elektronicznie. Wszystkie etapy rejestracji – od zgłoszenia, przez badanie, po sprzeciw i wydanie decyzji – odbywają się online.

Ważne aktualne zasady:

1. Wnioski wyłącznie elektroniczne

  • zgłoszeń dokonuje się przez Platformę Usług Elektronicznych UPRP (PUEUP),
  • załączniki przygotowuje się w formie plików elektronicznych (np. PNG, JPG, PDF),
  • opłaty uiszcza się online.

UPRP posiada określone wymagania techniczne dotyczące plików, ale nie ogłoszono nowych obowiązków specyficznych dla roku 2026.

2. Klasyfikacja towarów i usług

Zgłaszający musi używać aktualnej Klasyfikacji Nicejskiej (NCL) obowiązującej na dzień zgłoszenia. Klasyfikacja jest aktualizowana cyklicznie na poziomie międzynarodowym — nie jest to zmiana polska ani związana z rokiem 2026.

Przykłady klas:

  • klasa 25 – odzież,
  • klasa 35 – reklama i usługi handlowe,
  • klasa 41 – edukacja i rozrywka.

UPRP bada poprawność wykazu towarów i usług na etapie badania formalnego i merytorycznego.

Rejestracja znaku towarowego – instrukcja krok po kroku

Krok 1: Wybór rodzaju znaku

Przed zgłoszeniem należy zdecydować, czy znak ma być:

  • słowny,
  • graficzny,
  • słowno-graficzny,
  • dźwiękowy,
  • przestrzenny,
  • multimedialny.

Krok 2: Weryfikacja dostępności znaku (badanie kolizyjne)

Nie jest obowiązkowe, ale silnie zalecane.

Można je przeprowadzić poprzez:

  • wyszukiwarkę UPRP,
  • europejską bazę TMView (EUIPO),
  • bazę WIPO Global Brand Database.

Pozwala to uniknąć konfliktu z wcześniejszymi znakami.

Krok 3: Przygotowanie wykazu towarów i usług

Wykaz przygotowuje się zgodnie z Klasyfikacją Nicejską. Ważne, aby był:

  • kompletny,
  • precyzyjny,
  • nie za szeroki lub niepotrzebnie zawężony.

Krok 4: Złożenie zgłoszenia do UPRP

Wymagane elementy zgłoszenia:

  • dane zgłaszającego,
  • przedstawienie znaku (plik lub opis),
  • wykaz towarów i usług,
  • zgody licencyjne (jeśli występują),
  • opłata za zgłoszenie.

Krok 5: Badanie formalne i merytoryczne

UPRP sprawdza:

  • kompletność zgłoszenia,
  • czy znak ma zdolność odróżniającą,
  • czy nie zawiera elementów zakazanych,
  • zgodność z prawem ochrony konkurencji i porządkiem publicznym.

Krok 6: Publikacja i okres sprzeciwów (3 miesiące)

Zgłoszenie jest publikowane w Biuletynie UPRP.Podmioty trzecie mogą wnieść sprzeciw w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji.

Krok 7: Decyzja i opłata za udzielenie prawa ochronnego

Jeśli nie ma sprzeciwu lub zostanie on oddalony:

  • UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego,
  • zgłaszający wnosi opłatę za pierwszy 10-letni okres ochronny.

Krok 8: Ochrona znaku – 10 lat + możliwość przedłużania

Ochrona trwa:

  • 10 lat,
  • z możliwością przedłużania na kolejne 10-letnie okresy bez ograniczeń.

Opłaty za rejestrację znaku towarowego

Poniżej przedstawiono obowiązujące obecnie opłaty w UPRP (zgodnie z komunikatem Prezesa UPRP):

1. Opłaty za zgłoszenie (online):

  • 400 zł – za jedną klasę towarów i usług,
  • 120 zł – za każdą kolejną klasę.

2. Opłaty po uzyskaniu prawa:

  • 400 zł – opłata za udzielenie prawa ochronnego,
  • 400 zł – za pierwszy 10-letni okres ochrony (1 klasa),
  • 400 zł – za każdą kolejną klasę.

3. Przedłużenie ochrony:

  • 400 zł – za każdą klasę.

Opłaty te są aktualne, ale mogą zostać zmienione po aktualizacji komunikatu UPRP w kolejnych latach — brak zapowiadanych podwyżek specyficznych dla 2026 roku.

Najczęstsze błędy przy zgłoszeniu

  • niewłaściwy wykaz towarów i usług,
  • brak badania kolizyjnego,
  • błędne przedstawienie znaku (zła rozdzielczość lub format),
  • nieuwzględnienie znaków unijnych (EUIPO),
  • bierność przy sprzeciwach lub wezwaniach.

FAQ

Jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego?

Całość odbywa się elektronicznie — zgłoszenie, badanie, sprzeciw i decyzja.

Czy muszę rejestrować znak?

Nie, ale rejestracja zapewnia wyłączność i możliwość egzekwowania praw.

Czy rejestracja unijna obejmuje Polskę?

Tak — znak Unii Europejskiej chroni we wszystkich państwach UE.

Jak długo trwa rejestracja znaku?

Standardowo 6–12 miesięcy, zależnie od sprzeciwów i obciążenia urzędu.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)
  2. Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63 poz. 583)
  3. https://uprp.gov.pl/pl