- Czym jest znak towarowy?
- Aktualne zasady rejestracji znaków towarowych
- Rejestracja znaku towarowego – instrukcja krok po kroku
- Opłaty za rejestrację znaku towarowego
- Najczęstsze błędy przy zgłoszeniu
- FAQ
Czym jest znak towarowy?
Znak towarowy to każde oznaczenie, które:
- nadaje się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od innych, oraz
- może być przedstawione w rejestrze w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie przedmiotu ochrony.
W Polsce najczęściej rejestrowane są:
- znaki słowne (np. nazwa marki),
- znaki słowno-graficzne (logo),
- znaki graficzne,
- znaki przestrzenne,
- znaki dźwiękowe,
- zestawienia kolorystyczne,
- formy niestandardowe (np. animacje, multimedia — jeśli możliwe do przedstawienia elektronicznie).
Rejestracja znaku towarowego daje właścicielowi prawo wyłącznego używania oznaczenia na określonym terytorium i w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług.
Aktualne zasady rejestracji znaków towarowych
Aktualnie (2025/2026) UPRP prowadzi postępowania wyłącznie elektronicznie. Wszystkie etapy rejestracji – od zgłoszenia, przez badanie, po sprzeciw i wydanie decyzji – odbywają się online.
Ważne aktualne zasady:
1. Wnioski wyłącznie elektroniczne
- zgłoszeń dokonuje się przez Platformę Usług Elektronicznych UPRP (PUEUP),
- załączniki przygotowuje się w formie plików elektronicznych (np. PNG, JPG, PDF),
- opłaty uiszcza się online.
UPRP posiada określone wymagania techniczne dotyczące plików, ale nie ogłoszono nowych obowiązków specyficznych dla roku 2026.
2. Klasyfikacja towarów i usług
Zgłaszający musi używać aktualnej Klasyfikacji Nicejskiej (NCL) obowiązującej na dzień zgłoszenia. Klasyfikacja jest aktualizowana cyklicznie na poziomie międzynarodowym — nie jest to zmiana polska ani związana z rokiem 2026.
Przykłady klas:
- klasa 25 – odzież,
- klasa 35 – reklama i usługi handlowe,
- klasa 41 – edukacja i rozrywka.
UPRP bada poprawność wykazu towarów i usług na etapie badania formalnego i merytorycznego.
Rejestracja znaku towarowego – instrukcja krok po kroku
Krok 1: Wybór rodzaju znaku
Przed zgłoszeniem należy zdecydować, czy znak ma być:
- słowny,
- graficzny,
- słowno-graficzny,
- dźwiękowy,
- przestrzenny,
- multimedialny.
Krok 2: Weryfikacja dostępności znaku (badanie kolizyjne)
Nie jest obowiązkowe, ale silnie zalecane.
Można je przeprowadzić poprzez:
- wyszukiwarkę UPRP,
- europejską bazę TMView (EUIPO),
- bazę WIPO Global Brand Database.
Pozwala to uniknąć konfliktu z wcześniejszymi znakami.
Krok 3: Przygotowanie wykazu towarów i usług
Wykaz przygotowuje się zgodnie z Klasyfikacją Nicejską. Ważne, aby był:
- kompletny,
- precyzyjny,
- nie za szeroki lub niepotrzebnie zawężony.
Krok 4: Złożenie zgłoszenia do UPRP
Wymagane elementy zgłoszenia:
- dane zgłaszającego,
- przedstawienie znaku (plik lub opis),
- wykaz towarów i usług,
- zgody licencyjne (jeśli występują),
- opłata za zgłoszenie.
Krok 5: Badanie formalne i merytoryczne
UPRP sprawdza:
- kompletność zgłoszenia,
- czy znak ma zdolność odróżniającą,
- czy nie zawiera elementów zakazanych,
- zgodność z prawem ochrony konkurencji i porządkiem publicznym.
Krok 6: Publikacja i okres sprzeciwów (3 miesiące)
Zgłoszenie jest publikowane w Biuletynie UPRP.Podmioty trzecie mogą wnieść sprzeciw w ciągu trzech miesięcy od daty publikacji.
Krok 7: Decyzja i opłata za udzielenie prawa ochronnego
Jeśli nie ma sprzeciwu lub zostanie on oddalony:
- UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego,
- zgłaszający wnosi opłatę za pierwszy 10-letni okres ochronny.
Krok 8: Ochrona znaku – 10 lat + możliwość przedłużania
Ochrona trwa:
- 10 lat,
- z możliwością przedłużania na kolejne 10-letnie okresy bez ograniczeń.
Opłaty za rejestrację znaku towarowego
Poniżej przedstawiono obowiązujące obecnie opłaty w UPRP (zgodnie z komunikatem Prezesa UPRP):
1. Opłaty za zgłoszenie (online):
- 400 zł – za jedną klasę towarów i usług,
- 120 zł – za każdą kolejną klasę.
2. Opłaty po uzyskaniu prawa:
- 400 zł – opłata za udzielenie prawa ochronnego,
- 400 zł – za pierwszy 10-letni okres ochrony (1 klasa),
- 400 zł – za każdą kolejną klasę.
3. Przedłużenie ochrony:
- 400 zł – za każdą klasę.
Opłaty te są aktualne, ale mogą zostać zmienione po aktualizacji komunikatu UPRP w kolejnych latach — brak zapowiadanych podwyżek specyficznych dla 2026 roku.
Najczęstsze błędy przy zgłoszeniu
- niewłaściwy wykaz towarów i usług,
- brak badania kolizyjnego,
- błędne przedstawienie znaku (zła rozdzielczość lub format),
- nieuwzględnienie znaków unijnych (EUIPO),
- bierność przy sprzeciwach lub wezwaniach.
FAQ
Jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego?
Całość odbywa się elektronicznie — zgłoszenie, badanie, sprzeciw i decyzja.
Czy muszę rejestrować znak?
Nie, ale rejestracja zapewnia wyłączność i możliwość egzekwowania praw.
Czy rejestracja unijna obejmuje Polskę?
Tak — znak Unii Europejskiej chroni we wszystkich państwach UE.
Jak długo trwa rejestracja znaku?
Standardowo 6–12 miesięcy, zależnie od sprzeciwów i obciążenia urzędu.
Źródła:
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)
- Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 63 poz. 583)
- https://uprp.gov.pl/pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję