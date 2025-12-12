9 grudnia w stan spoczynku przeszedł sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz, prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Prezydent powołał go na prezesa IOZ 27 października 2022 r.
W związku z tym w czwartek zgromadzenie, któremu przewodniczyła I prezes SN Małgorzata Manowska, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym wyłoniło trzech kandydatów na stanowisko prezesa SN kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej: są to sędziowie SN Tomasz Demendecki, Barbara Skoczkowska i Maria Szczepaniec.
W zgromadzeniu brało udział siedmiu sędziów. Na sędziego Tomasza Demendeckiego oddano trzy głosy, na sędzię Barbarę Skoczkowską jeden głos, na sędzię Marię Szczepaniec trzy głosy.
Teraz z tej trójki prezydent Karol Nawrocki powinien wybrać prezesa IOZ.
