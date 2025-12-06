Poniższy materiał prezentuje zasady stosowania pieczy naprzemiennej, orzeczenia sądów, praktyczne wskazówki oraz informacje o możliwej waloryzacji kryterium dochodowego przy świadczeniach rodzinnych (z zastrzeżeniem, że prognozowane kwoty nie zostały oficjalnie potwierdzone).

Na czym polega opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna polega na tym, że:

dziecko mieszka u każdego z rodziców w ustalonych okresach (np. tygodnie, pół miesiąca, miesiąc),

oboje rodzice wykonują pełnię władzy rodzicielskiej,

każdy z rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka bezpośrednio w czasie sprawowania pieczy.

Model ten wymaga współpracy rodziców oraz stabilnych i porównywalnych warunków wychowawczych.

Kiedy opieka naprzemienna jest możliwa? - przesłanki z orzecznictwa

Sądy dopuszczają pieczę naprzemienną wyłącznie wtedy, gdy realnie służy ona dobru dziecka. Kluczowe warunki:

dobre relacje dziecka z obojgiem rodziców,

brak poważnego konfliktu między rodzicami,

gotowość do współpracy i komunikacji,

zbliżone warunki mieszkaniowe i odległość lokalizacyjna nieutrudniająca realizacji szkoły i zajęć dziecka,

stabilność emocjonalna i opiekuńcza obojga rodziców.

Przykładowe orzeczenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2023 r., sygn. akt I OSK 1153/22: "Opieka naprzemienna, jako związana z relacjami między rodzicami i dziećmi pozostaje instytucją prawa rodzinnego, a jej ustanowienie stanowi rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej. Instytucja opieki (pieczy) naprzemiennej znajduje bowiem oparcie w uprawnieniu sądu rodzinnego i opiekuńczego do rozstrzygania o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, którą rodzice muszą posiadać, przez ustalenie miejsca pobytu dziecka, nie zaś w uprawnieniu tegoż sądu do rozstrzygnięcia o prawie do kontaktów, które jest kwestią pochodną od miejsca pobytu dziecka. Przy czym pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej nie jest tożsame z powierzeniem im opieki (pieczy) naprzemiennej, a więc pozostawienie nieuszczuplonej władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie powstania pieczy naprzemiennej".

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt I OSK 4362/18: "Do orzekania w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej uprawnione są sądy powszechne. Forma opieki naprzemiennej jest możliwa do ustalenia także w porozumieniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (planie wychowawczym) zaaprobowanym przez sąd oraz w ugodzie zawartej przed sądem. Uregulowanie kontaktów z dziećmi nie stanowi o opiece naprzemiennej".

Jak ustanowić opiekę naprzemienną? - instrukcja krok po kroku

1. Porozumienie wychowawcze rodziców

Najprostszą drogą jest wspólne uzgodnienie zasad:

harmonogram pobytu dziecka,

zasady udziału w zajęciach szkolnych,

sposób finansowania wydatków,

kontakty w czasie świąt, wakacji i ferii,

forma komunikacji między rodzicami.

Porozumienie można przedstawić sądowi wraz z wnioskiem o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

2. Wniosek do sądu rodzinnego

Wniosek powinien zawierać:

żądanie ustanowienia pieczy naprzemiennej,

szczegółowy harmonogram pobytu,

opis dotychczasowej opieki,

uzasadnienie wskazujące, że piecza naprzemienna służy dobru dziecka,

dowody (opinie psychologiczne, zaświadczenia ze szkoły, dowody komunikacji rodziców).

3. Opinia OZSS lub biegłych psychologów

W większości spraw sąd kieruje rodziców i dziecko na badania do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

4. Orzeczenie sądu

Sąd może:

ustanowić pieczę naprzemienną,

oddalić wniosek,

ustanowić pieczę naprzemienną tylko w części roku (np. wakacje),

zawęzić zakres władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.

Przykładowe rozwiązania organizacyjne w pieczy naprzemiennej

system tygodniowy (7/7),

system 2‑2‑3,

system półmiesięczny (15/15),

opieka naprzemienna z przewagą jednego rodzica (np. 70/30) - możliwa tylko pod rygorem starannego uzasadnienia.

Zakres Zasada Uwagi Alimenty Co do zasady brak obowiązku alimentów (oboje rodzice pokrywają koszty w czasie pieczy) Sąd może jednak zasądzić alimenty, gdy dochody rodziców są znacznie różne 800+ Zwykle pobiera jeden rodzic (ten, u którego faktycznie częściej przebywa dziecko) Możliwy podział w przypadku rzeczywistej pieczy po połowie Świadczenia rodzinne – kryterium dochodowe Może ulec waloryzacji w 2026 roku, jednak prognozy nie są oficjalnie potwierdzone Ewentualne podniesienie kryterium nie wpłynie bezpośrednio na zasady pieczy Meldunek Nie decyduje o pieczy ani kontaktach Meldunek może pozostać u jednego z rodziców

Kiedy sąd odmówi opieki naprzemiennej?

Najczęstsze powody odmowy:

konflikt między rodzicami,

brak współpracy w kwestiach szkolnych i zdrowotnych dziecka,

znaczna odległość między miejscami zamieszkania,

brak stabilnych warunków mieszkaniowych,

problemy rodzica z uzależnieniem, agresją lub zaburzeniami psychicznymi.

Opieka naprzemienna a dobro dziecka - podejście sądów

Sądy w latach 2023–2025 podkreślały, że piecza naprzemienna jest rozwiązaniem:

korzystnym, gdy dziecko ma silną więź z obojgiem rodziców;

wymagającym dojrzałej komunikacji;

możliwym także przy umiarkowanym konflikcie, jeśli rodzice potrafią współpracować;

niekorzystnym w przypadku rywalizacji rodziców lub wykorzystywania dziecka w konflikcie.

W 2026 roku kierunek orzeczniczy pozostanie podobny - kluczowe jest dobro dziecka, nie preferencje rodzica.

FAQ

Czy w opiece naprzemiennej można otrzymywać alimenty?

Tak - jeżeli dochody rodziców są znacząco różne.

Czy dziecko musi być zameldowane u obojga rodziców?

Nie - meldunek nie wpływa na pieczę.

Czy sąd narzuci opiekę naprzemienną bez zgody rodzica?

Tak, ale tylko wtedy, gdy badania OZSS i materiał dowodowy wykażą, że służy to dobru dziecka.

Czy możliwa jest opieka naprzemienna przy dużej odległości między domami?

Co do zasady - nie, ponieważ destabilizuje to życie szkolne i społeczne dziecka.

Źródła:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809)

Praktyka wydziałów rodzinnych sądów rejonowych