- Na czym polega opieka naprzemienna?
- Kiedy opieka naprzemienna jest możliwa? - przesłanki z orzecznictwa
- Przykładowe orzeczenia
- Jak ustanowić opiekę naprzemienną? - instrukcja krok po kroku
- Przykładowe rozwiązania organizacyjne w pieczy naprzemiennej
- Kiedy sąd odmówi opieki naprzemiennej?
- Opieka naprzemienna a dobro dziecka - podejście sądów
- FAQ
Poniższy materiał prezentuje zasady stosowania pieczy naprzemiennej, orzeczenia sądów, praktyczne wskazówki oraz informacje o możliwej waloryzacji kryterium dochodowego przy świadczeniach rodzinnych (z zastrzeżeniem, że prognozowane kwoty nie zostały oficjalnie potwierdzone).
Na czym polega opieka naprzemienna?
Opieka naprzemienna polega na tym, że:
- dziecko mieszka u każdego z rodziców w ustalonych okresach (np. tygodnie, pół miesiąca, miesiąc),
- oboje rodzice wykonują pełnię władzy rodzicielskiej,
- każdy z rodziców ponosi koszty utrzymania dziecka bezpośrednio w czasie sprawowania pieczy.
Model ten wymaga współpracy rodziców oraz stabilnych i porównywalnych warunków wychowawczych.
Kiedy opieka naprzemienna jest możliwa? - przesłanki z orzecznictwa
Sądy dopuszczają pieczę naprzemienną wyłącznie wtedy, gdy realnie służy ona dobru dziecka. Kluczowe warunki:
- dobre relacje dziecka z obojgiem rodziców,
- brak poważnego konfliktu między rodzicami,
- gotowość do współpracy i komunikacji,
- zbliżone warunki mieszkaniowe i odległość lokalizacyjna nieutrudniająca realizacji szkoły i zajęć dziecka,
- stabilność emocjonalna i opiekuńcza obojga rodziców.
Przykładowe orzeczenia
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2023 r., sygn. akt I OSK 1153/22: "Opieka naprzemienna, jako związana z relacjami między rodzicami i dziećmi pozostaje instytucją prawa rodzinnego, a jej ustanowienie stanowi rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej. Instytucja opieki (pieczy) naprzemiennej znajduje bowiem oparcie w uprawnieniu sądu rodzinnego i opiekuńczego do rozstrzygania o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, którą rodzice muszą posiadać, przez ustalenie miejsca pobytu dziecka, nie zaś w uprawnieniu tegoż sądu do rozstrzygnięcia o prawie do kontaktów, które jest kwestią pochodną od miejsca pobytu dziecka. Przy czym pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej nie jest tożsame z powierzeniem im opieki (pieczy) naprzemiennej, a więc pozostawienie nieuszczuplonej władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie powstania pieczy naprzemiennej".
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2021 r., sygn. akt I OSK 4362/18: "Do orzekania w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej uprawnione są sądy powszechne. Forma opieki naprzemiennej jest możliwa do ustalenia także w porozumieniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (planie wychowawczym) zaaprobowanym przez sąd oraz w ugodzie zawartej przed sądem. Uregulowanie kontaktów z dziećmi nie stanowi o opiece naprzemiennej".
Jak ustanowić opiekę naprzemienną? - instrukcja krok po kroku
1. Porozumienie wychowawcze rodziców
Najprostszą drogą jest wspólne uzgodnienie zasad:
- harmonogram pobytu dziecka,
- zasady udziału w zajęciach szkolnych,
- sposób finansowania wydatków,
- kontakty w czasie świąt, wakacji i ferii,
- forma komunikacji między rodzicami.
Porozumienie można przedstawić sądowi wraz z wnioskiem o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.
2. Wniosek do sądu rodzinnego
Wniosek powinien zawierać:
- żądanie ustanowienia pieczy naprzemiennej,
- szczegółowy harmonogram pobytu,
- opis dotychczasowej opieki,
- uzasadnienie wskazujące, że piecza naprzemienna służy dobru dziecka,
- dowody (opinie psychologiczne, zaświadczenia ze szkoły, dowody komunikacji rodziców).
3. Opinia OZSS lub biegłych psychologów
W większości spraw sąd kieruje rodziców i dziecko na badania do Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.
4. Orzeczenie sądu
Sąd może:
- ustanowić pieczę naprzemienną,
- oddalić wniosek,
- ustanowić pieczę naprzemienną tylko w części roku (np. wakacje),
- zawęzić zakres władzy rodzicielskiej jednego z rodziców.
Przykładowe rozwiązania organizacyjne w pieczy naprzemiennej
- system tygodniowy (7/7),
- system 2‑2‑3,
- system półmiesięczny (15/15),
- opieka naprzemienna z przewagą jednego rodzica (np. 70/30) - możliwa tylko pod rygorem starannego uzasadnienia.
|Zakres
|Zasada
|Uwagi
|Alimenty
|Co do zasady brak obowiązku alimentów (oboje rodzice pokrywają koszty w czasie pieczy)
|Sąd może jednak zasądzić alimenty, gdy dochody rodziców są znacznie różne
|800+
|Zwykle pobiera jeden rodzic (ten, u którego faktycznie częściej przebywa dziecko)
|Możliwy podział w przypadku rzeczywistej pieczy po połowie
|Świadczenia rodzinne – kryterium dochodowe
|Może ulec waloryzacji w 2026 roku, jednak prognozy nie są oficjalnie potwierdzone
|Ewentualne podniesienie kryterium nie wpłynie bezpośrednio na zasady pieczy
|Meldunek
|Nie decyduje o pieczy ani kontaktach
|Meldunek może pozostać u jednego z rodziców
Kiedy sąd odmówi opieki naprzemiennej?
Najczęstsze powody odmowy:
- konflikt między rodzicami,
- brak współpracy w kwestiach szkolnych i zdrowotnych dziecka,
- znaczna odległość między miejscami zamieszkania,
- brak stabilnych warunków mieszkaniowych,
- problemy rodzica z uzależnieniem, agresją lub zaburzeniami psychicznymi.
Opieka naprzemienna a dobro dziecka - podejście sądów
Sądy w latach 2023–2025 podkreślały, że piecza naprzemienna jest rozwiązaniem:
- korzystnym, gdy dziecko ma silną więź z obojgiem rodziców;
- wymagającym dojrzałej komunikacji;
- możliwym także przy umiarkowanym konflikcie, jeśli rodzice potrafią współpracować;
- niekorzystnym w przypadku rywalizacji rodziców lub wykorzystywania dziecka w konflikcie.
W 2026 roku kierunek orzeczniczy pozostanie podobny - kluczowe jest dobro dziecka, nie preferencje rodzica.
FAQ
Czy w opiece naprzemiennej można otrzymywać alimenty?
Tak - jeżeli dochody rodziców są znacząco różne.
Czy dziecko musi być zameldowane u obojga rodziców?
Nie - meldunek nie wpływa na pieczę.
Czy sąd narzuci opiekę naprzemienną bez zgody rodzica?
Tak, ale tylko wtedy, gdy badania OZSS i materiał dowodowy wykażą, że służy to dobru dziecka.
Czy możliwa jest opieka naprzemienna przy dużej odległości między domami?
Co do zasady - nie, ponieważ destabilizuje to życie szkolne i społeczne dziecka.
Źródła:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809)
Praktyka wydziałów rodzinnych sądów rejonowych
