Decyzja komisji finansów publicznych Sejmu, która ogranicza planowane podwyżki dla pracowników sądów do 3 proc., jest społecznie nieprzemyślana – uważa Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

Themis krytykuje cięcia podwyżek w sądach

Jak pisaliśmy na łamach DGP, na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych posłowie Zbigniew Konwiński, Piotr Zgorzelski i Paweł Śliz zgłosili do projektu ustawy budżetowej na 2026 r. poprawkę, która zmniejsza wydatki na wynagrodzenia pracowników sądów o ok. 95 mln zł, a łącznie w sądownictwie powszechnym o 165 milionów zł. Komisja poprawkę tę przyjęła. Przeciwko zmianie protestuje NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Teraz do grona oburzonych dołączyło Stowarzyszenie Sędziów „Themis”. „Ze smutkiem i niezgodą przyjęliśmy zmiany w zaproponowanym budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników sądownictwa. Decyzja Komisji Finansów Publicznych Sejmu ograniczająca planowane podwyżki wynagrodzeń pracowników sądów w roku 2026 do 3 proc. jest społecznie nieprzemyślana” – czytamy w stanowisku zarządu głównego stowarzyszenia.

Braki kadrowe w sądach

Themis podkreśla, że taka decyzja może skutkować odejściami pracowników, wzrostem wakatów i pogłębić paraliż wymiaru sprawiedliwości. Do tego dochodzi frustracja i demotywacja pracowników, co dodatkowo pogłębia problemy, wydłuża czas oczekiwania obywateli na rozstrzygnięcia i osłabia zaufanie do państwa. Tak duże ograniczenie budżetu MS, ostrzega stowarzyszenie, uniemożliwi, a przynajmniej bardzo utrudni, poprawę dramatycznej sytuacji w sądownictwie. A tymczasem, napisano w stanowisku, zapaść w sądownictwie trwa, a wszystkie próby jej naprawy w obecnej sytuacji politycznej skupiają się głównie na zmianach organizacyjnych. Te zaś oczywiście zwiększają obciążenie pracą wszystkich osób zatrudnionych w sądownictwie.

Postulaty Themis

Themis przypomina przy okazji dwa swoje postulaty z uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z 19 października 2025 r. Po pierwsze, finansowanie kosztów funkcjonowania systemu biegłych i innych niezbędnych reform wymiaru sprawiedliwości powinno być zabezpieczone poprzez rozsądne podniesienie bardzo niskich stałych opłat sądowych, które od dwudziestu lat nie były zmieniane, mimo że średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło trzykrotnie. Obecny poziom opłat sprzyja przewlekłości postępowań, bo nie stanowi realnej przeszkody dla składania oczywiście bezzasadnych wniosków i środków odwoławczych, które często służą tylko przedłużaniu spraw.

Po drugie, zgromadzenie podkreśla konieczność pilnego podniesienia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury, których sytuacja materialna nie odpowiada randze i znaczeniu wykonywanych zadań.

Niskie pensje powodują odpływ doświadczonych pracowników i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, pogłębiając przewlekłość postępowa

