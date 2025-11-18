W najbliższą sobotę, 22 listopada, jak co roku od 16 lat, odbędzie się Dzień Otwarty Notariatu, podczas którego notariusze będą bezpłatnie wyjaśniać wątpliwości dotyczące przepisów prawnych oraz udzielać informacji m.in. na temat: testamentów, dziedziczenia i zachowku oraz darowizn, umów majątkowych małżeńskich (np. rozdzielność/intercyza) i bezpiecznego podziału majątku, nieruchomości (kupno/sprzedaż, księgi wieczyste, najem okazjonalny, pełnomocnictwa, poświadczenia), spółek i spraw firmowych (zakładanie i zmiany w spółkach), spraw transgranicznych (np. dziedziczenie majątku za granicą). Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje DGP.

Dzień Otwarty Notariatu to stała inicjatywa Krajowej Rady Notarialnej oraz 11 izb notarialnych, koordynujących wydarzenia na poziomie lokalnym. W sobotę 22 listopada podczas wydarzenia porad będzie udzielać ponad 600 notariuszy.

Z notariuszem można porozmawiać osobiście w 54 miastach, telefonicznie oraz na czacie. Informacje o tym, w jakich miejscowościach prowadzona jest akcja, pod jaki numer telefonu zadzwonić oraz jak zadać pytanie na czacie, znajdują się na stronie wydarzenia: www.porozmawiajznotariuszem.pl. Pod tym samym adresem można już teraz kierować zapytania poprzez formularz kontaktowy.

– Informacje prawne będą udzielane bezpłatnie. Zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad swoją sytuacją finansowo-prawną w związku. Prostym językiem i w komfortowej atmosferze przeanalizujemy sytuację, przedstawimy możliwe rozwiązania i wskażemy konsekwencje prawne każdego z nich. Z naszych doświadczeń podczas ubiegłorocznych edycji Dnia Otwartego Notariatu wynika, że ludziom często brakuje wiedzy prawnej do podjęcia świadomych decyzji. Stąd temat tegorocznej edycji „Jak nie popaść w kłopoty?”. Wierzymy, że rozmowa z notariuszem może wiele zmienić, dzięki świadomości konsekwencji prawnych łatwiej będzie podejmować bezpieczne decyzje – wyjaśnia Magdalena Arendt, notariuszka, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej.

Porządek w sprawach spadkowych

Uregulowanie spadku, sporządzenie testamentu, czy intercyza, podział domu i dziedziczenie w patchworkowych rodzinach to tylko część tematów, z którymi Polacy przychodzą na Dzień Otwarty Notariatu.

– W pytaniach kierowanych do notariuszy dominują niezmiennie te związane z testamentami i dziedziczeniem. Nie wszyscy wiedzą, że testament musi być podpisany własnoręcznie, by był ważny. Nie wszyscy wiedzą, kiedy i komu należy się zachowek, ani że darowizna nieruchomości ze służebnością to lepsze rozwiązanie niż sama darowizna – mówi Magdalena Arendt.

Coraz więcej pojawia się też pytań dotyczących bezpieczeństwa finansowego na przyszłość.

– Pary chcą uniknąć potencjalnych konfliktów o majątek, stąd pojawia się wiele zapytań o intercyzy, „powrót do wspólności”, aż po ugodowe podziały majątku przy rozwodzie – wylicza Magdalena Arendt.

Mieszkanie bez pułapek

Notariusze chętnie też odpowiedzą na pytania prawne dotyczące nieruchomości: od zakupu, sprzedaży i podatku od czynności cywilnoprawnych, przez zmiany w księgach wieczystych, po spory we wspólnotach i dylematy z najmem okazjonalnym.

– Zarządzanie nieruchomościami to dla naszych rozmówców bardzo ważny temat. Zapytania dotyczące mieszkań, domów i innych nieruchomości oraz działek pojawiają się wyjątkowo często, a dotyczą one konkretnych, praktycznych wątków, czasem tematów kompleksowych, a czasem bardzo drobnych – mówi Magdalena Arendt.

Spółka bez potknięć

Notariuszy można też zapytać o zakładanie spółek, prowadzenie biznesu rodzinnego, sukcesję firm czy ochronę prywatnego majątku wobec ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

– Każdego roku podczas Dnia Otwartego Notariatu odpowiadamy na liczne pytania przedsiębiorców dotyczące bezpieczeństwa majątku rodziny i firmy. Doradzamy także, jak uniknąć problemów np. przy zakładaniu spółki z przyjacielem czy łączeniu majątku firmowego z prywatnym. Wielu przedsiębiorców traktuje wizytę u notariusza jak formalność. Tymczasem to moment, w którym można zabezpieczyć interesy firmy i uniknąć kosztownych sporów – tłumaczy Magdalena Arendt.