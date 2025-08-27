Budowa CPK – nowe przepisy mają ułatwić inwestycję i ochronić mieszkańców

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe przepisy mają usprawnić proces inwestycyjny związany z budową CPK, a jednocześnie lepiej chronić prawa osób, których nieruchomości zostaną objęte decyzją lokalizacyjną. Zmiany dotyczą m.in. uproszczenia procedur wywłaszczeniowych oraz przyspieszenia wypłaty odszkodowań.

Wyprowadzka z nieruchomości – minimalny termin ustawowy to 120 dni

Projekt wprowadza nowe zasady dotyczące wyprowadzki właścicieli nieruchomości objętych decyzją lokalizacyjną. Do tej pory brakowało minimalnego terminu na opuszczenie nieruchomości, co często prowadziło do niekorzystnych sytuacji dla mieszkańców.

Po zmianach termin ten nie będzie mógł być krótszy niż 120 dni. Liczony będzie od momentu, gdy decyzja lokalizacyjna stanie się ostateczna, lub od wydania decyzji odszkodowawczej w pierwszej instancji, jeśli decyzji lokalizacyjnej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Odszkodowanie za wywłaszczenie – jasne terminy i zaliczki

Nowelizacja ustawy o CPK przewiduje również precyzyjne terminy dla wojewody na ustalenie wysokości odszkodowania. Ma to nastąpić w ciągu 30 dni od ostateczności decyzji lokalizacyjnej lub maksymalnie 60 dni od nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Nowością jest również rozszerzenie prawa do zaliczek – poza właścicielami zabudowanych działek, obejmie to także właścicieli nieruchomości niezabudowanych. Każdy uprawniony będzie mógł wnioskować o zaliczkę w wysokości 85% ustalonego odszkodowania, która zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.