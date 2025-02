Mimo, że w czwartym kwartale ceny mieszkań tak na rynku wtórnym jak i pierwotnym nadal rosły, to w ujęciu kwartalnym tempo wzrostu spadło - podał we wtorkowym raporcie Polski Instytut Ekonomiczny. Instytut dodał, że rok do roku liczba mieszkań na wynajem "znacząco spadła".

We wtorkowym raporcie PIE "Analiza rynku mieszkaniowego IV kwartał 2024 r." zauważono, że wzrosty cen o średnio 10,9 proc. na rynku pierwotnym i o 11,2 proc. na wtórnym oznaczają, iż na rynku pierwotnym ceny w ujęciu kwartalnym rosły wolniej o 2,8 p.p., a na wtórnym o 6,1 p.p. "Obserwowany w IV kw. wzrost cen sprzedaży mieszkań plasuje Polskę na podobnej pozycji co pozostałe państwa naszego regionu" - wskazał.

Ekonomiści Instytutu dodali, że większość miast wojewódzkich zanotowało jednocyfrowe wzrosty cen w ujęciu rocznym na obu rynkach. Jedynie w Gdyni na rynku wtórnym odnotowano wzrost cen większy niż 10 proc. "Na rynku deweloperskim duże miasta, które notowały dwucyfrowe wzrosty to Gdańsk, Wrocław i Warszawa" - wskazali. W stolicy rdr zanotowano wzrost cen na poziomie 13,4 proc. na rynku pierwotnym i 7,7 proc. na rynku wtórnym.

Ceny będą rosły, ale wolniej

Cytowany w raporcie analityk PIE Jędrzej Lubasiński poinformował, że "w następnych kwartałach wzrost cen powinien zmierzać do poziomów jednocyfrowych we wszystkich miastach". Zwrócił uwagę, że według prognoz obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej będą miały mieście w drugiej połowie 2025 r. Oznacza to, że zdolność kredytowa Polaków nie zostanie "szybko zwiększona", choć wzrost wynagrodzeń ma utrzymać ją na podobnym poziomie jak w IV kwartale ub.r. "Brak wzrastającego popytu przy nieznacznie spadającej podaży powinien doprowadzić do dalszej stabilizacji cen" - zauważył Lubasiński.

Raport instytutu zbadał też ceny najmu mieszkań, które w siedmiu największych miastach wzrosły średnio o 1,5 proc. rdr. PIE podkreślił, że to podobny wzrost jak w poprzednich kwartałach. W ujęciu kwartalnym ceny najmu spadły o 1 proc.

"W mieszkaniach z najpopularniejszego segmentu wielkościowego (40-60 m kw.), który stanowi około 40-45 proc. oferty, przeciętna cena najmu wyniosła 2,7 tys. zł w 6 największych miastach poza Warszawą i 3,7 tys. zł w samej Warszawie" - podał PIE. Dodano, że ceny w stolicy są zbliżone do tych z końca 2023 r. Ceny najmu zmieniły się o więcej niż 1 proc. rdr jedynie w najmniejszych i największych segmentach wielkościowych. Wskazano przykład mieszkań do 25 m kw. (wzrost o 1,1 proc. rdr) i 90 m kw. (spadek o 1,4 proc. rdr).

Liczba mieszkań na wynajem "znacząco spadła"

Autorzy raportu zauważyli jednocześnie, że liczba mieszkań na wynajem "znacząco spadła". W siedmiu największych miasta w IV kw. ub.r. była niższa o 17 proc. rdr. W sześciu największych miastach poza Warszawą odnotowano spadek liczby mieszkań na wynajem średnio o 15 proc. rdr, w samej stolicy było to 7 proc. rdr.

Porównując polski rynek nieruchomości do innych w regionie, analitycy PIE zauważyli, że w IV kw. 2024 r. największe roczne wzrosty cen miast miały miejsce w największych miastach Czech i Polski. "W Gdańsku ceny na obu rynkach wzrosły średnio o 14 proc., podobnie jak w Pilznie i Brnie – o 13 proc." - przekazano. Dwucyfrowe wzrosty cen obserwowano w Warszawie, Bratysławie, Pradze i Libercu. Najwolniej w regionie ceny rosły w Estonii - zarówno Tallinie, jak i w Tartu zmiany cen oscylowały wokół 1 proc.

Cytowany w raporcie analityk PIE Tomasz Mądry podał, że najwyższe ceny nieruchomości z państw regionu zaobserwowano w Czechach. "Zdecydowanie najdroższym dużym miastem w IV kwartale 2024 r. była Praga, gdzie średnia cena 1 m kw. wynosiła 5,6 tys. euro" - zauważył. Dodał, że inne - droższe od Warszawy (średnia cena za m kw. to 4,3 tys. euro) - miasto to Brno (4,6 tys. euro za m kw.). Wskazał, że również w Bratysławie za m kw. mieszkania trzeba było zapłacić ponad 4 tys. euro.

"W pozostałych dużych miastach Europy Środkowo-Wschodniej ceny ukształtowały się w przedziale 2,2-4 tys. euro za 1 m kw." – dodał Tomasz Mądry.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. (PAP)