1 lipca 2024 roku przywitał działkowców istotnymi zmiany w rozliczeniach za energię elektryczną. Zniknął mechanizm, który gwarantował możliwość rozliczenia zużycia energii według cen z 2022 roku. Co to oznacza dla właścicieli rodzinnych ogrodów działkowych ROD i jakie nowe rozwiązania wprowadziły przepisy?

Koniec zamrożonej ceny energii na ROD. Będzie drożej?

Jak przypomina Polski Związek Działkowców do 30 czerwca 2024 roku, działkowcy korzystali z mechanizmu „zamrożonej ceny”, który pozwalał na rozliczenie 125 kWh na działkę według stawek z 2022 roku. W 2023 roku limit wynosił 250 kWh. Stawki na działkach były mniejsze dzięki interwencji Polskiego Związku Działkowców. PZD wywalczył w ustawie, by koszty energii mogłyby być naliczane na poziomie porównywalnym do podmiotów komercyjnych.

Cena maksymalna. Czyli ile?

Chociaż mechanizm „zamrożonej ceny” przestał obowiązywać, nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mające na celu złagodzenie negatywnych skutków dla działkowców. Od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, działkowcy zostali objęci ochroną w postaci preferencyjnej ceny maksymalnej za prąd. Dzięki zaliczeniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) do kategorii tzw. odbiorców uprawnionych, są oni rozliczani według najniższej ceny maksymalnej, wynoszącej 500 zł/MWh. Cena 500 zł za MWh, to cenna netto. Nie obejmuje podatków, oraz różnego rodzaju obciążeń dodatkowych, jak opłaty przesyłowe i inne.