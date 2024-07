Pompy ciepła zapewniają pełny pakiet potrzeb w zakresie ogrzewania domu, ciepłej wody użytkowej, a w niektórych przypadkach także chłodzenia. Mogą być wykorzystywane jako klimatyzator, a mają o wiele szersze zastosowanie. UOKiK przedstawił niedawno wnioski z kontroli tych produktów na rynku. Na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie, jakie mogą być najczęstsze usterki?

Pompy ciepła jako klimatyzatory

Pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują odnawialne źródła energii, pobierając ciepło z powietrza lub gruntu i przenosząc je do domowej instalacji grzewczej. Rosnąca popularność pomp wynika z ich zdolności do obniżania kosztów ogrzewania, co przyciąga konsumentów poszukujących oszczędnych i ekologicznych rozwiązań. Pompy ciepła są elastycznym rozwiązaniem i mogą być dostosowane do różnych typów budynków, zarówno istniejących, jak i nowo wybudowanych. To alternatywa dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Poza tym ze względu na charakter systemu, pompa ciepła jest znacznie bardziej długoterminowym rozwiązaniem do zarządzania potrzebami temperaturowymi domu, które może zapewnić ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie w dowolnym czasie i miejscu.

Kontrola 564 pomp ciepła

W ramach wspólnego projektu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Inspekcja Handlowa (IH) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziły kontrolę 564 pomp ciepła produkowanych poza Unią Europejską. Wyniki zostały podane w połowie czerwca.

– Zależy nam na tym, by eliminować produkty niezgodne najszybciej, jak to możliwe. Dzięki współpracy z KAS mogliśmy sprawdzić urządzenia, zanim zostały dopuszczone do obrotu. Pompy ciepła, które posiadały nieprawidłowości, nie trafią do konsumentów – mówił po kontroli Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Wspólnie z KAS i Inspekcją Handlową, UOKiK sprawdził 36 modeli tych pomp. Kontrola objęła urządzenia importowane do Polski drogą morską, drogową i lotniczą, a większość z nich trafiła do kraju właśnie przez morze. Sprawdzono, czy urządzenia mają prawidłowo sporządzone etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjne produktów, dokumentację techniczną oraz czy posiadają oznakowanie CE i deklarację zgodności. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, KAS zatrzymywała urządzenia na granicy.

- Każdego roku prowadzone są wspólne skoordynowane działania, których celem jest zatrzymanie towarów na granicy aby na rynku polskim i unijnym znajdowały się jedynie towary bezpieczne i zgodne z wymaganiami – zwraca uwagę Małgorzata Krok, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Pompy ciepła. Jakie są wyniki kontroli?

Kontrola wykazała, że 94 proc. przebadanych modeli pomp ciepła miało nieprawidłowości, głównie dotyczące dokumentacji, takich jak brak lub nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności UE oraz karty informacyjne produktów. W wyniku kontroli zatrzymano 463 pompy ciepła niespełniające obowiązujących norm bezpieczeństwa. Ostatecznie 101 pomp zostało dopuszczonych do obrotu, z czego 62 po działaniach naprawczych, np. uzupełnieniu brakującej dokumentacji. Szczegóły raportu oraz konkretne produkty można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

Kupujesz pompę ciepła? Na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem pompy ciepła zaleca się sprawdzenie danych na etykiecie efektywności energetycznej oraz karcie produktu. Te informacje powinny być dostępne na produkcie oraz na stronie internetowej sprzedawcy, co ułatwia dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb. Ważne jest również upewnienie się, że etykieta zawiera dane dostawcy, czyli producenta lub importera, co ułatwia dochodzenie praw w przypadku usterki urządzenia.

Dla dodatkowej pewności, można sprawdzić interesujący model w bazie EPREL, europejskim rejestrze produktów do celów etykietowania energetycznego. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości w oznakowaniu pomp ciepła, należy je zgłosić Inspekcji Handlowej.