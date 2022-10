Sprawa dotyczyła zgody na lokalizację zjazdu z drogi krajowej klasy G (drogi głównej) na teren nieruchomości położonej przy tej drodze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wydała decyzję odmowną. Posesja w miejscowości B. w województwie łódzkim przylegała do drogi będącej kiedyś główną szosą dojazdową do Łodzi, ale po wybudowaniu autostrady A2 i obwodnic ekspresowych znacznie mniej uczęszczaną. Problem w tym, że znajdowała się pomiędzy dwoma skrzyżowaniami, w dodatku w bliskiej odległości od przystanku autobusowego. Właścicielka posesji twierdziła, że od jakiegoś czasu nie był on eksploatowany, co kwestionowała GDDKiA.