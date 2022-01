Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekonuje, że dzięki ułatwieniom w procedurze zgłoszenia budowy domu do 70 mkw. inwestycje będą szybsze. Jak tłumaczy, uproszczenia polegają na tym, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Ten ostatni może więc rozpocząć prace od razu po jego doręczeniu. Organ administracji nie dokonuje też sprawdzenia zgłoszenia. Wystarczy mu oświadczenie projektanta, że sporządził projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zapytany, czy taki dom będzie można sprzedać, resort odpowiada: - Regulacje zawarte w ustawie nie ograniczają właściciela takiej inwestycji co do zmiany sposobu jej przeznaczenia czy wykorzystania z uwagi na powstanie okoliczności prawnych, faktycznych lub osobistych, które powodują, że inwestor nie będzie miał możliwości lub potrzeby dalszego wykorzystywania budynku na własne potrzeby mieszkaniowe.

Dodaje, że praktyka pokazuje, że ułatwianie przez komplikowanie kończy się zazwyczaj utrudnieniem, gdyż system przestaje być zrozumiały, bo zaczyna opierać się na wyjątkach. - A wyjątki prowadzą do problemów interpretacyjnych oraz zachęcają do oszukiwania systemu, czyli np. budowy większych domów na podstawie łagodniejszych procedur - wskazuje ekspert.

- Nie sądzę też, by domy do 70 mkw. zrewolucjonizowały budownictwo jednorodzinne. Sam proces administracyjny w organie może i zostanie skrócony, ale nie znikną inne problemy, które przedłużają inwestycję, takie jak przyłączanie działki do sieci, rosnące koszty wykonawstwa i materiałów budowlanych. To nie ominie prywatnych inwestorów, a od tego zależeć będzie decyzja, czy rozpocząć taką inwestycję - argumentuje Przemysław Dziąg.

Obszar oddziaływania jest zaś istotny z punktu widzenia sąsiadów; chodzi o to, by np. nowy budynek nie zasłonił światła w oknach. Ten element powinien podlegać weryfikacji na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a w przypadku gdy takie oddziaływanie zostanie stwierdzone, organ powinien wskazać to w rozstrzygnięciu. Zgodnie z nowelizacją decyzję WZ dla domów do 70 mkw. organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien wydać w 21 dni, ale nawet jeżeli termin ten nie będzie dotrzymywany (np. z uwagi na braki kadrowe), to jest szansa, że wnioski te będą procedowane priorytetowo.