34 proc. firm wciąż notuje mniejsze zainteresowanie swoją ofertą niż przed wybuchem koronawirusa. Nadal też borykają się z problemem odstępowania przez klientów od umów deweloperskich i rezerwacyjnych. W przypadku tych pierwszych ma to miejsce na większą lub podobną skalę jak przed pandemią, u 42 proc. firm w przypadkach rezerwacyjnych dostrzega to w sumie 71 proc. firm – wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).

Pandemia wpłynęła również na czas realizacji inwestycji. Przede wszystkim dlatego, że spowodowała spowolnienie procedur administracyjnych, co sygnalizuje aż 84 proc. deweloperów. – Przejście urzędów na pracę zdalną, zwłaszcza w początkowym okresie, sparaliżowało wiele procesów. W czasie pierwszego lockdownu liczba pozwoleń na budowę spadła o ponad 30 proc. Z czasem część urzędów sprawnie przeszła na elektroniczny obieg dokumentów i te szybko nadrabiały zaległości. Gorzej, że w wielu urzędach praca przez internet się nie przyjęła – tam nadal mamy spore problemy – mówi Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Do normy nie wróciła też zdaniem deweloperów współpraca z sektorem bankowym. Zdarzają się odmowy finansowania bez rozpatrzenia wniosku, choć ma to miejsce na mniejszą skalę niż wcześniej: w marcu 2020 r. doświadczyło tego 18 proc. deweloperów, a na przełomie roku – 8 proc. Konsekwencją pandemii jest też zaostrzenie warunków finansowania inwestycji deweloperskich. Polega to na konieczności posiadania większego wkładu własnego czy wykazania większego niż dawniej poziomu przedsprzedaży. – Zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów inwestycyjnych sprawiło, że część inwestorów wstrzymała się z nowymi projektami – zaznacza Konrad Płochocki.