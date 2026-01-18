Gdzie złożyć deklarację?

Miejsce złożenia dokumentu zależy od tego, czy prowadzisz działalność gospodarczą:

Osoby prywatne: Formularz składają do właściwego urzędu gminy lub miasta.

Formularz składają do właściwego urzędu gminy lub miasta. Przedsiębiorcy i samorządy: Dokumenty przekazują marszałkowi województwa.

Kara do 20 tysięcy złotych. To nie koniec sankcji

Zlekceważenie obowiązku sprawozdawczego może być bardzo kosztowne. Grzywny za brak złożenia informacji o azbeście wahają się od 10 zł do nawet 20 000 zł. Wysokość sankcji zależy od ilości niezgłoszonego materiału.

Jeszcze surowsze kary przewidziano za nielegalne używanie lub sprzedaż azbestu – w takich przypadkach grozi nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Usunąłeś azbest? I tak musisz to zgłosić

Częstym błędem jest przekonanie, że po utylizacji materiału nie trzeba już nic robić. Jeśli wyroby azbestowe zostały już usunięte, ale fakt ten nie został wcześniej zaraportowany, należy złożyć aktualizację informacji. Urząd musi mieć kompletne dane o stanie Twojej nieruchomości.

Pamiętaj: Nigdy nie usuwaj azbestu samodzielnie

Ze względu na ogromne zagrożenie dla zdrowia i ryzyko chorób nowotworowych, demontażu mogą dokonywać wyłącznie wyspecjalizowane firmy. Samodzielne usuwanie eternitu jest zabronione. Wykaz uprawnionych podmiotów znajdziesz w publicznej bazie pod adresem bazaazbestowa.gov.pl.

Polska bez azbestu do 2032 roku

Zgodnie z krajowym programem, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zniknąć z terenu Polski do końca 2032 roku. Regularne raportowanie pomaga samorządom monitorować postępy i planować wsparcie finansowe dla mieszkańców na bezpieczną utylizację.