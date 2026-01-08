Do 31 stycznia 2026 r. właściciele i zarządcy muszą złożyć formularz „Informacja o wyrobach zawierających azbest”. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz instytucji. Obowiązek ma charakter powszechny i nie zależy od tego, czy azbest jest w dobrym stanie technicznym, czy też planowane jest jego usunięcie.

Azbest - gdzie należy złożyć informację 2026?

Miejsce złożenia dokumentu zależy od statusu właściciela nieruchomości:

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości) – składają formularz do swojego urzędu gminy lub urzędu miasta,

przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego – przekazują dokument marszałkowi województwa.

Zdemontowany azbest też trzeba zgłosić

Obowiązek informacyjny dotyczy także sytuacji, w której wyroby azbestowe zostały już usunięte i przekazane do utylizacji, ale fakt ten nie został wcześniej zgłoszony. W takim przypadku należy złożyć aktualizację, aby urząd posiadał kompletne dane o stanie nieruchomości.

Brak zgłoszenia azbestu w 2026 r. oznacza surowe kary

Niezłożenie formularza może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 10 zł do nawet 20 000 zł. Wysokość sankcji zależy od skali naruszenia oraz ilości niezgłoszonych materiałów. W praktyce kary mogą być szczególnie dotkliwe dla właścicieli większych obiektów oraz firm. Z kolei każda osoba, która produkuje, sprzedaje lub używa wyrobów zawierających niebezpieczny azbest, ryzykuje poważne konsekwencje prawne – od ograniczenia wolności aż po więzienie na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Azbestu nie wolno usuwać samodzielnie

Bardzo istotne jest to, że wyrobów zawierających azbest nie wolno usuwać we własnym zakresie. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia. Dlatego czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie uprawnienia i zabezpieczenia techniczne. Samodzielne usuwanie eternitu czy innych materiałów azbestowych stwarza ryzyko uwolnienia włókien do powietrza, co może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego, w tym nowotworów.

Aktualny wykaz firm posiadających uprawnienia do usuwania azbestu dostępny jest w publicznej bazie pod adresem bazaazbestowa.gov.pl

Azbest musi zniknąć z Polski do 2032 roku

Azbest został uznany za materiał szczególnie niebezpieczny dla zdrowia. Usuwanie azbestu trwa w Polsce od lat. Zgodnie z krajowym programem usuwania azbestu, wszystkie wyroby zawierające ten materiał powinny zostać całkowicie usunięte z obiektów na terenie Polski do końca 2032 roku. Oznacza to, że właściciele nieruchomości mają ograniczony czas na zaplanowanie demontażu i utylizacji. Regularne składanie informacji do urzędu pozwala samorządom monitorować postęp realizacji tego celu oraz planować wsparcie finansowe dla mieszkańców.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 647)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 poz. 649)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 poz. 31)

FAQ - pytania i odpowiedzi