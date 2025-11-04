Jak wynika z danych Grupy Morizon-Gratka, nawet co piąte mieszkanie wystawione na sprzedaż na rynku wtórnym ma cenę poniżej 350 tys. zł. To dane dla całej Polski. Z kolei prawie połowa ofert aktywnych na rynku w październiku to mieszkania z ceną ofertową do 500 tys. zł.

Patrząc na rozkład geograficzny ofert do 500 tys. zł, widać, że zdecydowanie wyróżnia się Łódź. Spośród wszystkich dużych polskich miast to właśnie tu znajdziemy największy wybór mieszkań w cenie do pół miliona zł – stanowią one ponad 70 proc. łódzkiej oferty. Lokale wyceniane na maksymalnie 350 tys. zł stanowią natomiast 33,9 proc. lokalnych ogłoszeń.

Spory wybór ofert do 350 tys. znaleźć też można w Bydgoszczy (25,7 proc. ofert) oraz w Olsztynie (16,3 proc.). Z kolei śladowa liczba tego typu opcji występuje w najdroższych polskich miastach. W Warszawie i Gdańsku to niecały 1 proc., a we Wrocławiu i Krakowie mniej niż 2 proc.

Anlitycy grupy Morizon-Gratka wskazują, że w przypadku mniejszych miast i miejscowości, zwłaszcza tych, w których znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych odgrywa budownictwo jednorodzinne, czyli domy, kwota 350 tys. zł nierzadko stanowi nieprzekraczalny pułap.

W Warszawie 40 proc. mieszkań powyżej 1 mln zł

Na drugim biegunie względem Łodzi jest z kolei Warszawa. W stolicy aż 15 proc. mieszkań wystawionych na sprzedaż w drugim obiegu ma cenę ofertową powyżej poziomu 1 mln zł. W Warszawie odsetek ofert z siedmiocyfrową ceną sięga niemal 40 proc.

Spory udział mieszkań wycenianych na więcej niż 1 mln zł znajdziemy też w Gdańsku (17,9 proc.) oraz Krakowie (15,8 proc.). Dla Łodzi ten wskaźnik wynosi jedynie 2,5 proc. i jest drugim najniższym w Polsce po Lublinie (2,3 proc.).

Wśród ofert ze średniej półki, czyli w przedziale cenowym od 500 tys. zł do 1 mln zł mieściło się w październiku ponad 70 proc. mieszkań oferowanych na sprzedaż w Rzeszowie, aż 2/3 mieszkań w Gdańsku i Szczecinie. W Olsztynie, Poznaniu i w Warszawie wyceniona tak była ponad połowa lokali.

„O ile jednak w Olsztynie do tej grupy kwalifikowały się tylko mieszkania duże, atrakcyjnie zlokalizowane i wykończone w wyższym standardzie, o tyle w Poznaniu za kwoty przekraczające 500 000 zł oferowane były mieszkania 2- i 3-pokojowe, ale też niektóre kawalerki. W Warszawie zaś na ponad pół miliona złotych wycenionych była zdecydowana większość, tj. ponad 70 proc. wystawionych na sprzedaż kawalerek” – czytamy w raporcie Grupy Morizon-Gratka.