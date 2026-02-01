Poniżej wyjaśniono, jakie są maksymalne stawki podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą w 2026 roku, jak należy je obliczać, jakie zmiany nastąpiły w porównaniu do 2025 roku oraz czy istnieją wyjątki lub preferencje podatkowe.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 707) nie posługuje się pojęciem „podatek od nieruchomości komercyjnych” jako odrębnej kategorii podatku. Przepisy przewidują jeden podatek od nieruchomości, którego wysokość oraz stawki zróżnicowane są w zależności od rodzaju nieruchomości oraz sposobu jej wykorzystywania.

W praktyce termin „nieruchomości komercyjne” stosowany jest potocznie i obejmuje nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,- budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą,- budowle lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Do tej kategorii zalicza się m.in. biura, sklepy, hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne oraz inne obiekty wykorzystywane do celów zarobkowych.

Jak ustalane są stawki podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości ma charakter lokalny, co oznacza, że:

- stawki podatku ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały,- rada gminy nie może przekroczyć górnych granic stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów,- dopuszczalne jest ustalenie stawek niższych od maksymalnych oraz wprowadzenie lokalnych zwolnień przedmiotowych.

Podstawą opodatkowania jest co do zasady powierzchnia użytkowa budynków lub ich części, powierzchnia gruntów albo - w przypadku budowli - ich wartość.

Tabela stawek podatku od nieruchomości komercyjnych w 2026 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026, maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

- budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 35,53 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,45 zł od 1 m² powierzchni,- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości.

Powyższe stawki mają charakter maksymalny i nie muszą być stosowane przez wszystkie gminy.

Tabela stawek - podsumowanie

Rodzaj nieruchomości Maksymalna stawka 2026 Jednostka Budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą 35,53 zł / 1 m² Grunty związane z działalnością gospodarczą 1,45 zł / 1 m² Budowle związane z działalnością gospodarczą 2% wartości budowli

Dla pełności obrazu należy wskazać, że to samo obwieszczenie Ministra Finansów określa również maksymalne stawki dla innych kategorii nieruchomości, m.in. budynków mieszkalnych, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych czy tzw. budynków pozostałych, które jednak nie znajdują zastosowania do nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Analiza zmian stawek - co zmieniło się w 2026 roku?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących w 2025 roku. Zmiana ta wynika z ustawowego mechanizmu corocznej waloryzacji stawek w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Podwyżka ma charakter systemowy i nie jest efektem autonomicznej decyzji jednostek samorządu terytorialnego. Dla przedsiębiorców oznacza to wzrost potencjalnych obciążeń podatkowych, zwłaszcza w przypadku nieruchomości o dużej powierzchni użytkowej.

Podatek od nieruchomości oblicza się jako iloczyn:

- powierzchni użytkowej budynku lub powierzchni gruntu, oraz- stawki podatku obowiązującej w danej gminie,

albo - w przypadku budowli - jako 2% ich wartości.

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca posiada magazyn o powierzchni 1 000 m², a rada gminy ustaliła stawkę podatku na poziomie maksymalnym, roczna kwota podatku wyniesie:

1 000 m² × 35,53 zł = 35 530 zł.

Czy są wyjątki i zwolnienia? Preferencje podatkowe

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza możliwość:

- wprowadzania przez rady gmin zwolnień przedmiotowych,- stosowania preferencyjnych stawek podatku,- ustanawiania czasowych ulg podatkowych w ramach lokalnej polityki gospodarczej.

Zakres i warunki stosowania zwolnień każdorazowo wynikają z treści uchwały podatkowej obowiązującej w danej gminie.

Podsumowanie

W 2026 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej uległy podwyższeniu w wyniku ustawowej waloryzacji. Górna granica stawki dla budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą wynosi 35,53 zł za 1 m², dla gruntów - 1,45 zł za 1 m², a dla budowli - 2% ich wartości. Faktyczna wysokość podatku zależy jednak od decyzji podejmowanych przez rady gmin.

1. Jaka będzie stawka podatku od nieruchomości komercyjnych w 2026 roku?

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2026 roku wynosi 35,53 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Ostateczna stawka podatku zależy od uchwały rady gminy.

2. Czy każda gmina stosuje stawkę maksymalną?

Nie. Rada gminy może ustalić stawki podatku od nieruchomości na poziomie niższym niż maksymalny, a także wprowadzić lokalne zwolnienia przedmiotowe.

3. Czy magazyn lub hala produkcyjna to nieruchomość komercyjna?

Tak. Jeżeli magazyn, hala produkcyjna lub inny obiekt jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

4. Jak często zmieniają się stawki podatku od nieruchomości?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości zmieniają się co do zasady raz w roku, w związku z ustawową waloryzacją ogłaszaną w obwieszczeniu Ministra Finansów.

5. Gdzie sprawdzić obowiązującą stawkę podatku od nieruchomości?

Obowiązującą stawkę podatku należy sprawdzić w uchwale rady gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości.

Źródła informacji