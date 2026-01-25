BDO 2026 – dla kogo?

Podmioty, które wytwarzają odpady, wprowadzają określone produkty na rynek, prowadzą działalność usługową generującą określone odpady oraz przedsiębiorcy zajmujący się gospodarowaniem odpadami zobowiązani są do rejestracji w BDO, czyli Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

Rejestr BDO, czyli lista firm, które muszą zarejestrować się w bazie danych, prowadzony jest przez urzędy marszałkowskie. Poza podmiotami, które rejestrowane są na wniosek, ustawodawca przewidział też grupę przedsiębiorstw, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności podlegają automatycznemu wpisowi np. posiadają odpady i uzyskali pozwolenie na ich wytwarzanie lub zbieranie.

Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związku z odpadami?

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek zarejestrować się BDO lub rejestrowani są tam z urzędu, muszą wypełniać szereg obowiązków związanych z odpadami.

Obowiązek Zakres i zasady Prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO Jako element zarządzania gospodarką odpadami ewidencja powinna być prowadzona dokładnie i systematycznie. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji wszystkich rodzajów odpadów, wraz z określeniem ich ilości. Opłata z tytułu prowadzenia rejestru Przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty z tytułu rejestracji w BDO, a także do uiszczenia opłaty corocznej do dnia 28 lutego w wysokości 200 zł dla mikro przedsiębiorców i 800 zł dla wszystkich pozostałych. Umieszczanie numeru rejestracyjnego BDO na dokumentach Przedsiębiorcy muszą umieszczać nadany numer rejestrowy BDO na dokumentach, które dotyczą odpadów tj. paragonach, fakturach, kartach ewidencji, czy kartach przekazania. Sprawozdania Przedsiębiorca sporządza sprawozdania dotyczące odpadów, ich wytwarzania i gospodarowania, a także o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadów. Aktualizacja danych w BDO Kiedy zakres prowadzonej działalności lub jakiekolwiek inne dane, które zawarte są w rejestrze ulegną zmianie, przedsiębiorca musi poinformować o tym właściwego marszałka prowadzącego rejestr BDO. Przekazywanie odpadów przez przypisanie kodów KPO Aby przekazać odpady, konieczne jest wygenerowanie elektronicznego dokumentu, bez którego nie zostaną one odebrane.

Za niewypełnianie obowiązków związanych z rejestrem BDO przedsiębiorca może narazić się na konsekwencje prawne. Sankcje mogą przybrać postać aresztu lub grzywny wymierzanej przez sąd lub kar administracyjnych, w zależności od rodzaju naruszenia.

Kiedy firma musi prowadzić ewidencję odpadów elektronicznych w 2026 roku?

Ustawodawca bardzo szczegółowo określił jakie przedsiębiorstwa zobowiązane są do zarejestrowania w BDO. Jedną z grup są firmy, które prowadzą działalność związaną ze sprzętem elektrycznym lub elektronicznym, polegającą na:

wprowadzaniu sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub jako jego autoryzowany przedstawiciel,

zbiórce zużytego sprzętu,

przetwarzaniu sprzętu,

recyklingu,

działalności w zakresie procesów odzysku innych recykling,

organizacji odzysku sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Co istotne, dla obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów elektronicznych, podobnie zresztą jak wszystkich innych, które ewidencjonowane muszą być zgodnie z przepisami dotyczącymi BDO, nie ma znaczenia wielkość firmy. Ewidencję muszą zatem prowadzić nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli wynika to z rodzaju ich działalności.

FAQ

Co to jest BDO?

BDO to Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, czyli rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym, który umożliwia monitorowanie rynku odpadów w Polsce.

Kto musi prowadzić rejestr?

Rejestrowi podlegają firmy określone przez ustawodawcę, na które obowiązek został nałożony ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Jakie obowiązki poza rejestrem BDO mają przedsiębiorcy w 2026 roku?

Poza obowiązkiem prowadzenia rejestru do obowiązków przedsiębiorców w związku z gospodarką odpadami należą m.in. konieczność umieszczania numeru rejestracyjnego BDO na określonych dokumentach, przesyłanie sprawozdań, czy przekazywanie odpadów przez przypisanie kodów KPO.

Źródła: