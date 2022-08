Sam Disney+ ma 152,1 mln klientów, przy czym w II kw. pozyskał 14,4 mln, przerastając oczekiwania analityków, którzy liczyli na 10 mln. – Po informacjach o kurczeniu się bazy Netflixa (w II kw. stracił 970 tys. subskrypcji – red.) jest to dobra wiadomość dla rynku, świadcząca o tym, że platformy wideo wciąż mają potencjał wzrostu – mówi Michał Kreczmar. – Natomiast nie ogłaszałbym jeszcze zmiany lidera, ponieważ pozyskanie klientów to nie to samo, co ich utrzymanie. To drugie jest trudniejszym zadaniem. Na razie Disney+ rośnie stosunkowo łatwo, ale w końcu nastąpi moment nasycenia, tak jak stało się to w przypadku Netflixa – wyjaśnia ekspert.