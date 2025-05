Wielki finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się dziś, w sobotę 17 maja 2025 roku. Wśród finalistów znalazła się Justyna Steczkowska reprezentująca Polskę. O której godzinie odbędzie się finał Eurowizji? Gdzie będzie można go obejrzeć?

Justyna Steczkowska zaśpiewa w sobotę piosenkę "Gaja" w finale 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. To jej powrót na eurowizyjną scenę po 30 latach.. Polska artystka po znakomitym występie we wtorkowym półfinale Eurowizji awansowała do sobotniego koncertu finałowego. Widowiskowe show Steczkowskiej sprawiło, że z piosenką "Gaja" będzie walczyć dalej.

Utwór "Gaja" pochodzi z albumu "Witch Tarohoro" Justyny Steczkowskiej, wydanego w 2024 roku. To "manifest osobistej mocy i transcendencji" - czytamy na platformie YouTube na oficjalnym kanale artystki. "Gaja - Matka Ziemia, staje się tu symbolem boskości, siły i miłości. Artystka łączy w swojej postaci zarówno strefę boską, jak i ludzką" - dodano. Piosenkarka wymienia w "Gai" nazwy ośmiu słowiańskich mantr - Zargo, Raga, Urra, Gara, Jarga, Jarun, Era oraz Czarodoro. Według słowiańskich wierzeń mają one przezwyciężyć różne życiowe trudności.

Steczkowska po raz drugi

Steczkowska na eurowizyjną scenę powróciła po 30 latach - w 1995 r. wystąpiła w finale konkursu w Dublinie, gdzie wykonała utwór "Sama". Zajęła 18. miejsce. Dała się poznać w 1994 r. dzięki udziale w telewizyjnym programie "Szansa na sukces" - wygrała go swoją interpretacją piosenki "Boskie Buenos" z repertuaru grupy Maanam. Po Eurowizji, w 1996 r., roku ukazała się debiutancka płyta wokalistki pt. "Dziewczyna Szamana" nagrana we współpracy z Grzegorzem Ciechowskim. Piosenkę tytułową zaśpiewała także na festiwalu w Sopocie w 1995 r. Debiutancki album Steczkowskiej okazał się przebojem komercyjnym, zyskał status platynowej płyty, artystka otrzymała m.in. statuetki Fryderyka w kategoriach album roku, piosenka roku i fonograficzny debiut roku. Popularnością cieszyła się także jej kolejna płyta, wydana w 1997 r. "Naga".

Największym polskim sukcesem w konkursie był występ Edyty Górniak, która w 1994 r. piosenką "To nie ja!" zdobyła drugie miejsce. Na Eurowizji Polskę reprezentowali także m.in. Kasia Kowalska, Anna Maria Jopek, Andrzej Piaseczny, Ich Troje, Michał Szpak, Tulia i Luna.

O której odbędzie się finał Eurowizji? Gdzie będzie można go obejrzeć?

Wielki finał 69. Konkursu Eurowizji odbędzie się w sobotę 17 maja o godzinie 21.00. Transmisję każdego koncertu można śledzić w telewizji i online, m.in.: w TVP1, TVP Polonia oraz na platformie TVP VOD i na oficjalnym kanale Eurowizji na YOUTube.

Konkurs Eurowizji jest organizowany co roku przez Europejską Unię Nadawców z siedzibą w Genewie. Po raz pierwszy odbył się w 1956 r. w szwajcarskim Lugano. Tegoroczna odsłona konkursu odbywa się w Szwajcarii ponieważ zwycięzcą ostatniej edycji został reprezentujący ten właśnie kraj Nemo. (PAP)