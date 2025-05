Informacje te przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazał podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

"Odnosząc się do uchwał podjętych dzisiaj przez Krajową Radę. Mianowicie z tzw. depozytów sądowych zostały zwrócone do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pieniądze, które tam zostały złożone. A ponieważ zmieniła się sytuacja prawna tych likwidatorów, a także została przez Krajową Radę podjęta uchwała dotycząca przekazywania pieniędzy abonamentowych do tzw. spółek mediów publicznych w likwidacji i w tej chwili one będą dostawały te pieniądze bezpośrednio z obowiązkiem rozliczenia wydatków" - mówił Świrski.

W związku z czym, jak podkreślił, Krajowa Rada podjęła uchwałę "jednością głosów" o przekazaniu Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni w Krakowie "Radio Kraków" środków z wpływów abonamentowych związanych ze zwrotem tych środków Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z rachunku depozytowego Ministra Finansów przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie i przekazanie tych pieniędzy dla "Radia Kraków" w kwocie 696 820 zł.

Pieniądze dla TVP

"Następna uchwała dotyczyła przekazania Telewizji Polskiej S.A. środków z wpływów abonamentowych związanych ze zwrotem tych środków Krajowej Radzie z rachunku depozytowego Ministra Finansów. I tutaj chodzi o kwotę 23 562 000 zł. I taka sama uchwała dotycząca Polskiego Radia Białystok, w której to uchwale jest mowa o kwocie 703 440 zł" - wskazał Świrski.

Poinformował także o utworzeniu w Biurze KRRiT osobnego Wydziału ds. Twórców Treści Internetowych. "I to nie chodzi tyle o dyscyplinowanie tego rynku, ale chodzi o współpracę Krajowej Rady z rynkiem twórców internetowych, z influencerami, wprost mówiąc" - dodał przewodniczący Krajowej Rady.

Obowiązki nowego działu ds. Twórców Treści Internetowych

Głównym zadaniem nowego wydziału, jak czytamy na stronie KRRiT, ma być "troska o jakość i bezpieczeństwo treści publikowanych w internecie" poprzez: nadzór nad zgodnością działań twórców internetowych z obowiązującym prawem; ochronę dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami w przestrzeni internetowej; promowanie etycznych standardów komunikacji w mediach społecznościowych, a także przeciwdziałanie dezinformacji oraz zjawiskom patologicznym, takim jak patostreaming.

Wśród uprawnień nowego wydziału wymieniono: współpracę z platformami społecznościowymi (takimi jak YouTube, Instagram czy TikTok) w zakresie egzekwowania przepisów prawa; wspieranie twórców, którzy promują wartości społeczne, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo cyfrowe oraz przeciwdziałanie przemocy, jak również wnioskowanie do Przewodniczącego KRRiT o nałożenie kary administracyjnej.

Wśród zadań wydziału, który ma być częścią Departamentu Multimediów KRRiT, wskazano także aktywne wspieranie twórców internetowych poprzez budowanie partnerstw programowych, organizację warsztatów, konferencji oraz promowanie dobrych praktyk w środowisku cyfrowym.

Poinformowano również o uruchomieniu przez KRRiT na Instagramie kanału do komunikacji z influencerami i użytkownikami mediów. (PAP)