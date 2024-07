Po śmierci osoby bliskiej ważne jest uporządkowanie spraw finansowych zmarłego. Dotyczy to również dostępu do rachunków bankowych, które mogą zawierać środki należne spadkobiercom. Jakie są zasady dostępu do konta w banku i kto ma do tego prawo?

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych

Zgodnie z art. 92bb ust. 1 ustawy Prawo bankowe, banki są zobowiązane do prowadzenia Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych. Jest to system, który gromadzi dane na temat wszelkich rachunków prowadzonych w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Przy czym nie ma znaczenia status osoby, na rzecz której dany rachunek jest prowadzony. System obejmuje informacje o rachunkach osób fizycznych, przedsiębiorców, małoletnich, a także rachunkach wspólnych.

Od 1 lipca 2016 roku banki i SKOK-i uczestniczą w usłudze Centralnej informacji o rachunkach. Jest to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.

Centralna Informacja jest narzędziem dla osób poszukujących danych o rachunkach bankowych należących do zmarłych spadkodawców. Dzięki systemowi spadkobiercy mogą dowiedzieć się o istnieniu rachunków, o których nie mieli wcześniej pojęcia.

Jak uzyskać dostęp do informacji o rachunku bankowym?

Aby uzyskać dostęp do informacji o rachunkach bankowych zmarłego, należy złożyć pisemny wniosek w dowolnej placówki bankowej lub SKOK działającej na terenie Polski. Wniosek mogą złożyć jedynie osoby, które uzyskały tytuł prawny do spadku po zmarłym, co oznacza, że muszą przedstawić dowód potwierdzający ich prawo do spadku. Dokumentem potwierdzającym przejście praw i obowiązków zmarłego na spadkodawców jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.W przypadku rachunków prowadzonych na rzecz przedsiębiorców, prawo do złożenia wniosku przysługuje także zarządcy sukcesyjnemu.

Jakie są koszty uzyskania informacji i ich zakres?

Podmiot składający wniosek może być zobowiązany do uiszczenia opłaty związanej z udostępnieniem informacji. Zgodnie z art. 92bc ust. 2 ustawy Prawo bankowe, opłaty te nie mogą przekraczać kosztów wygenerowania danych.

Osoba, która złożyła wniosek, otrzyma informację zawierającą dane o banku lub SKOK, który prowadzi lub prowadził rachunek należący do zmarłego, wraz z numerem rachunku oraz informacją, czy rachunek ten nadal jest aktywny. W przypadku rachunków wspólnych, informacja nie zawiera danych współposiadacza rachunku, co zapewnia ochronę prywatności innych osób.

Dostęp do konta bankowego zmarłego jest kluczowym elementem procesu spadkowego. Dzięki Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych spadkobiercy mogą skutecznie zidentyfikować i odzyskać środki finansowe należne im po zmarłym. Warto jednak pamiętać o konieczności przestrzegania odpowiednich procedur prawnych oraz możliwości poniesienia niewielkich opłat związanych z uzyskaniem informacji.