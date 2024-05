Szybkie pożyczki, tzw. "chwilówki" biją rekordy popularności. Ich łatwa dostępność sprawia, że Polacy jeszcze nigdy nie byli tak zadłużeni. W marcu 2024 r. wartość takich pożyczek była najwyższa w historii – podało Biuro Informacji Kredytowej.

Poziom życia Polaków na przestrzeni lat systematycznie się podnosi, ale ceny podstawowych usług i towarów w ostatnich latach wystrzeliły w górę. By spiąć przysłowiowy koniec z końcem i przetrwać kolejny miesiąc wiele osób musi ratować się szybkimi pożyczkami.

Chwilówki tym kuszą

Chwilówki są łatwo dostępne. Żeby wziąć taką pożyczkę wystarczy minimum formalności przez internet i już po kilku minutach pieniądze mogą być na naszym koncie. Nie musimy nigdzie dzwonić ani iść osobiście do placówki. Wiele osób, które nie mogą sobie pozwolić na kredyt w banku, ze względu na niską zdolność kredytową, szybką pożyczkę dostaną.

Marzec rekordowy w historii

Tylko w marcu 2024 r. Polacy zadłużyli się w ten sposób na 1.722 mld zł. To o blisko 200 mln więcej niż w lutym. Warto zauważyć, że największy wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych wystąpił wśród zobowiązań wysokokwotowych powyżej 5 tys. zł" – poinformował w specjalnym komunikacie Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej.



Ogólnie, w pierwszym kwartale 2024 r. pożyczki pozabankowe wyniosły łącznie 4.85 mld zł, co oznacza wzrost o 111 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2023 r.

Średnia wartość pożyczki. Ile wynosi?

W marcu 2024 r. średnia wartość pożyczki wyniosła 2524 zł. To o 12 proc. więcej niż w marcu 2023 r. Standardowy termin spłaty "chwilówki" to zwykle 30 dni od momentu, gdy pieniądze trafią na nasze konto. Za każdy dzień zwłoki są naliczane odsetki, a w przypadku dużych opóźnień z pewnością sprawą zainteresują się firmy windykacyjne i komornik.