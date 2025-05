Gaz ziemny będzie tańszy. Są nowe taryfy

Jak podaje URE, nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.Taryfa na gaz będzie niższa o ok. 14,8 proc. Dotychczas wynosiła 239,65 zł/MWh. Urząd przypomina jednocześnie, że odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz cen gazu i opłat abonamentowych (obrót), ponoszą opłatę za jego transport (dystrybucję). „Oznacza to, że skutek wprowadzenia w życie zatwierdzonej dziś taryfy przekłada się jedynie na część rachunku dotyczącą zużycia paliwa gazowego, a tym samym zmiana na całym rachunku będzie niższa niż 14,8 proc., ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz opłaty za usługę dystrybucji paliw gazowych” – podaje URE.

„Nowa oferta cenowa to początek korzystnych zmian. Zgodnie ze strategią, już niebawem jeszcze pełniej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby naszych klientów, integrując w ramach nowego modelu biznesowego szeroki zakres produktów i usług” – mówi Beata Kurdelska, prezes PGNiG Obrót Detaliczny, cytowana w komunikacie prasowym.

Nowe taryfy na gaz. Ile pieniędzy zaoszczędzimy?

Orlen, właściciel spółki PGNiG Obrót, wylicza jakie oszczędności przyniesie obniżenie taryfy dla odbiorców gazu w gospodarstwach domowych. Dla przykładu, czteroosobowa rodzina, zamieszkująca dom o powierzchni ok. 140 m kw. o dobrym standardzie energetycznym i wykorzystująca gaz na potrzeby własne, w tym do ogrzewania, zapłaci w skali roku średnio o około 890 zł brutto mniej niż dotychczas. W przypadku mieszkania, które zamieszkują dwie osoby korzystające z gazu do przygotowywania posiłków oraz podgrzewania wody użytkowej, średnie oszczędności w ciągu roku wyniosą około 353 zł brutto. Natomiast jeśli gaz służy im jedynie do przygotowywania posiłków, roczne opłaty będą średnio niższe o ok. 42 zł brutto.

Jak przypomina spółka, taryfa jest kalkulowana na podstawie planowanych dla danego roku kosztów uzasadnionych PGNiG Obrót Detaliczny, w tym uśrednionych kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup paliwa gazowego na rynku. „Proces zabezpieczania gazu na potrzeby blisko 7 mln odbiorców taryfowych odbywa się stopniowo i rozpoczyna nawet na dwa lata przed terminem dostaw. Oznacza to, że w kalkulacji taryfy uwzględniono zakupy wolumenów dokonywane po różnych cenach, zgodnie z ofertą na rynku” - czytamy.