Nowe złoże ropy Orlenu na Szelfie Norweskim

W trakcie prowadzonych prac wiertniczych natrafiono również na dodatkowe, mniejsze złoże, zawierające do 2 milionów baryłek tego surowca. Złoże E-prospect zlokalizowane jest na koncesji PL212, w bezpośrednim sąsiedztwie pola Skarv, będącego jednym z głównych hubów wydobywczych Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Odległość E-prospect od najbliższej infrastruktury produkcyjnej wynosi niespełna 8 kilometrów, co – jak podkreślają przedstawiciele spółki – znacząco ułatwia i przyspiesza przyszłe prace eksploatacyjne. Cały region objęty jest dobrze rozwiniętą infrastrukturą, która pozwala na efektywne zagospodarowywanie nowych złóż przy jednoczesnym ograniczaniu emisji związanych z procesami wydobywczymi.

„Złoże E-prospect znajduje się na obszarze Skarv, który stanowi jeden z głównych hubów produkcyjnych Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dysponujemy w tym miejscu dobrze rozwiniętą infrastrukturą produkcyjną, która może być wykorzystana do zagospodarowania kolejnych odkryć. Pomaga to przyśpieszyć uruchomienie eksploatacji nowych złóż, zapewnia wysoką efektywność inwestycji oraz ogranicza emisje związane z zagospodarowaniem złoża. Odkrycie E-prospect potwierdza potencjał obszaru Skarv do dalszego budowania wartości Grupy Orlen. Podobnie jak w przypadku innych projektów wydobywczych, wymaga to długofalowego i kompleksowego planowania inwestycji. Dzięki wiedzy i kompetencjom oraz dobrej współpracy z partnerami jesteśmy w stanie skutecznie realizować te procesy” – podkreślił Wiesław Prugar, członek zarządu Orlenu ds. Upstream, cytowany w komunikacie prasowym.

Obszar Skarv, w którym dokonano nowego odkrycia, już teraz pełni kluczową rolę w norweskich operacjach wydobywczych Orlenu. Oprócz złoża Skarv w skład hubu wchodzą również złoża Ærfugl Nord i Gråsel, które są obecnie eksploatowane, oraz Alve Nord, Idun Nord i Ørn, które znajdują się w fazie zagospodarowania. Wraz z E-prospect do puli odkrytych, lecz jeszcze niezagospodarowanych złóż, dołączyło kolejne złoże, oczekujące na decyzję inwestycyjną. Łączne zasoby pierwotne regionu Skarv przekraczają 700 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Udziałowcami złoża Skarv są: Equinor Energy (36,2 proc.), Harbour Energy Norge (28,1 proc.), Aker BP – pełniący funkcję operatora (23,8 proc.) oraz Orlen Upstream Norway z udziałem 11,9 proc.

Orlen Upstream Norway

Orlen Upstream Norway działa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od 2007 roku. Aktualnie spółka eksploatuje 20 złóż, a na kolejnych ośmiu prowadzi działania przygotowawcze mające na celu ich przyszłą produkcję. W 2024 roku spółka wydobyła ponad 40 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym ponad 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego. Surowiec ten trafia do Polski za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe, wspierając transformację energetyczną krajowego sektora energetycznego. Orlen Upstream Norway jest w 100 proc. własnością Orlenu.

Wydobycie ropy i gazu z obszaru Skarv odbywa się przy użyciu nowoczesnej Pływającej Jednostki Produkcyjno–Magazynowo–Przeładunkowej (FPSO) Skarv. Surowce transportowane są na pokład jednostki za pomocą podmorskich rurociągów. Wewnątrz kadłuba FPSO znajduje się obrotowa wieża, do której przymocowane są zarówno liny cumownicze, jak i rurociągi. Wieża umożliwia utrzymanie jednostki w pozycji, jednocześnie pozwalając jej swobodnie obracać się wokół własnej osi, dostosowując się do zmieniających się warunków atmosferycznych, takich jak wiatr i fale.