Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec zapowiada, że w przyszłym roku zapadnie decyzja co do lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W grze są Konin, gdzie miały powstać nowe bloki we współpracy PGE, ZE PAK i koreańskiego koncernu KHNP, oraz Bełchatów. Zdaniem ekspertów, na chwilę obecną bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja.