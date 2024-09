Przedsięwzięcia związane z atomem, któreza poprzedniej władzy znajdowały się poza programem rządowym, ale mogły liczyć na wsparciepolityczne, są w stanie zawieszenia. A zbliża się czas decyzji.

Kilka, a nie kilkanaście małych reaktorów Orlenu i Synthosu w najbliższych dekadach – tak po urealnieniu może wyglądać plan inwestycji w atom w jednym z flagowych projektów ostatnich lat. – Jest jasne, że w najbliższych dwóch dekadach nie wybudujemy kilkunastu SMR-ów, tylko kilka, że priorytet będą miały lokalizacje związane z oboma głównymi udziałowcami – słyszymy od rozmówcy zbliżonego do Orlen Synthos Green Energy (OSGE). Na pierwszy ogień mają pójść Włocławek i Oświęcim, a w dalszej perspektywie możliwy będzie też rozwój atomu w Ostrołęce.

Elektrownia jądrowa w Koninie. Co dalej?

W sprawie drugiego co do wielkości publiczno-prywatnego projektu elektrowni jądrowej w Koninie, która miała powstać we współpracy z Koreańczykami z KHNP, trwa oczekiwanie na decyzje udziałowców: Polskiej Grupy Energetycznej i kontrolowanej przez Zygmunta Solorza spółki ZE PAK. W czerwcu władze państwowej grupy komunikowały partnerom, że w grę wchodzi zamrożenie projektu. Wstrzymano wtedy również podpisanie już wynegocjowanej z Koreańczykami umowy na wykonanie studium wykonalności.

Według naszych rozmówców za decyzją, by ostatecznie projekt w Koninie kontynuować w dotychczasowym kształcie, przemawiać będą m.in. bezpieczniki wpisane do umowy pomiędzy koncernami, które przewidują koszty dla tej ze stron, która wycofa się z projektu. – Wyjście nie będzie takie proste. Spółkę PGE PAK ukształtowano w sposób, który zabezpiecza interesy obu stron, a zarazem czyni realizację projektu bardziej opłacalną niż jego zarzucenie – mówi nam osoba znająca temat.

Niepewność trwa

Jeszcze niedawno z jednogłośnym apelem o kontynuację projektu konińskiego wystąpili tamtejsi samorządowcy, na czele z prezydentem miasta, Piotrem Korytkowskim. Obecnie w stanowisku władz lokalnych słychać więcej rezerwy. Paweł Adamów, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych, w rozmowie z DGP przyznaje, że zmiana rządu oznacza dla projektu koreańskiego atomu w Koninie „nowe otwarcie i weryfikację pewnych kwestii”. – Na razie jest to projekt palcem po wodzie pisany – ocenia Adamów. I dodaje, że decyzja polityczna w tej sprawie zapadnie po ukończeniu trwających badań i analiz środowiskowych.

Oprócz planów PGE PAK i Orlen Synthos Green Energy (OSGE) w stawce jest też projekt kontrolowanej przez państwową Agencję Rozwoju Przemysłu świętokrzyskiej Industrii, która chciała zbudować dwa reaktory brytyjskiego Rolls-Royce’a i dysponuje teoretycznie najświeższym, bo pochodzącym z maja, pozytywnym stanowiskiem rządu.

– Czekamy na aktualizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, czyli kluczowego dokumentu, który określi, jak państwo podejdzie do realizacji projektów jądrowych, w tym małych reaktorów modułowych (SMR). Nie wstrzymujemy działań na poziomie roboczym, ale decyzje o randze strategicznej nie mogą być podjęte bez wiedzy o stanowisku rządu – mówi nam, pytany o status projektu, Sławomir Malara, doradca zarządu Industrii ds. energetyki jądrowej.

W spółce wciąż krystalizuje się nowy ład po tym, jak w czerwcu pożegnano się z jej dotychczasowymi władzami. W zeszłym tygodniu Industria poinformowała o złożeniu, na skutek przeprowadzonego w spółce audytu, zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu wyrządzenia przez poprzedników szkód majątkowych o wartości prawie ćwierć miliarda złotych.

Losom tych trzech przedsięwzięć uważnie przyglądają się inne spółki Skarbu Państwa, które same rozważają zaangażowanie się w atom, m.in. Tauron.

Co zrobi rząd?

Teoretycznie dylemat komercyjnych projektów jądrowych może zostać rozstrzygnięty na trzy sposoby. Pierwszy scenariusz to „upaństwowienie”, czyli wciągnięcie kolejnych projektów do rządowych planów i ustanowienie nad nimi jednolitego nadzoru. A może nawet konsolidacja przynajmniej części aktywów w Polskich Elektrowniach Jądrowych jako wiodącej spółce w państwowym programie jądrowym, która dysponuje największymi zasobami kadrowymi i materialnymi.

Za zwolennika takiego scenariusza, przynajmniej w odniesieniu do dużych reaktorów, uchodzi Maciej Bando, nadzorujący PEJ pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. W czerwcowej rozmowie z DGP otwarcie wyrażał swój sceptycyzm wobec kontynuacji w obecnej formule projektu PGE PAK, wskazując na problemy związane z konfliktem o prawa do technologii między KHNP a Westinghousem, amerykańskim partnerem wybranym do realizacji elektrowni na Pomorzu. Z drugiej strony Bando sugerował, że dla tego projektu wskazane może być rozważenie scenariusza, w którym państwo „realizuje ten projekt samodzielnie”.

Drugi scenariusz to prywatyzacja. O tym, że budowa SMR-ów jest możliwa także bez udziału państwowego partnera, mówili jeszcze niedawno przedstawiciele grupy Synthos. Choć przychylność władz i tak będzie niezbędna, jeśli ubiegać się będzie o wsparcie publiczne w formie kontraktu różnicowego. Ale, choć nie brakuje wątpiących w perspektywy realizacji przedsięwzięć jądrowych poza domeną państwa, nieoficjalnie słyszymy, że na przejęcie istniejących projektów SMR mogliby znaleźć się chętni. – Jeśli spółki państwowe zostaną zmuszone do wsparcia programu rządowego, a z własnych projektów się wycofają ze względu na towarzyszące im ryzyko finansowe, pojawi się przestrzeń do działania dla zainteresowanych dalszym ich rozwijaniem inwestorów prywatnych. W latach 30. już gotowe do budowy projekty będą mogły odkupić grupy energetyczne – przekonuje akuszer jednego z projektów jądrowych, dziś poza sektorem państwowym.

Trzeci scenariusz to utrzymanie status quo, w tym obecnej formuły właścicielskiej oraz autonomii spółek w zakresie ich realizacji. Równocześnie rząd może dać spółkom sygnał, by konkurencyjne wobec flagowej elektrowni na Pomorzu projekty jądrowe wygaszać. Na razie jako jedyna swoje plany rozwoju atomu powiesiła na kołku KGHM. Miedziowa spółka, która jako pierwsza otrzymała decyzję zasadniczą rządu na realizację małych reaktorów, uznała, że na angażowanie się w tę technologię jest za wcześnie, a koszty energii z tego typu instalacji byłyby niekonkurencyjne. – Jestem wielkim zwolennikiem SMR, ale nie w formie sponsoringu rozwoju technologii we wczesnej fazie rozwoju – tłumaczył w czerwcu, cytowany przez PAP, prezes koncernu Andrzej Szydło. Reszta inwestorów jest skłonna działać dalej, ale czeka na wytyczne z rządu.

Zdaniem Tomasza Nowaka, posła Koalicji Obywatelskiej z okręgu konińskiego i wiceprzewodniczącego sejmowej komisji energii, sprawa formuły własnościowej jest wtórna w stosunku do zapotrzebowania polskiego systemu na moce z atomu. Te jego zdaniem powinny przesądzić o budowie „dwóch do trzech” elektrowni jądrowych. Jak podkreśla, niebawem znajdzie to potwierdzenie w oficjalnych rządowych dokumentach, jak Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. – Moim zdaniem z organizacyjnego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy projekt jądrowy w Koninie zostanie przejęty przez Polskie Elektrownie Jądrowe, czy nadal zaangażowana w to będzie PGE. Konin jest gotowy na tę inwestycję – mówi nam polityk.

O to, czy rząd popiera inwestycje jądrowe planowane w spółkach Skarbu Państwa i czy przekazał spółkom zaangażowanym w przedsięwzięcia jądrowe rekomendacje lub wytyczne dotyczące ich przyszłości zapytaliśmy resort aktywów państwowych. To on wykonuje uprawnienia właścicielskie wobec PGE, Orlenu i Agencji Rozwoju Przemysłu, do której należy Industria. Resort zapewnił nas jednak, że decyzje w sprawie poszczególnych projektów będą podejmowane „na poziomie korporacyjnym”.

Przyszłością innych niż Choczewo projektów jądrowych interesowali się też ostatnio parlamentarzyści, m.in. Paulina Matysiak, której interpelacja czeka na odpowiedź Ministerstwa Przemysłu. – Minister aktywów państwowych jako podmiot nadzorujący PGE powinien jasno zadeklarować, czy ten projekt ma poparcie rządu i czy będzie kontynuowany. Jest to kluczowe dla regionu konińskiego, którego mieszkańcy chcą budowy elektrowni jądrowej, bowiem pozwoli to na skuteczną transformację energetyczną regionu z sukcesem, bez ponoszenia dużych kosztów społecznych – komentuje. Posłanka wzywa też do uporządkowania kompetencji dotyczących energetyki jądrowej, które obecnie rozproszone są między resortami przemysłu, aktywów i klimatu, a także biurem pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. ©℗