Zasady gry rządzące rynkiem energii mogą się okazać drugim oprócz wolności przepływu ludzi najsłabszym ogniwem integracji Europy

Nowe połączenia umożliwiające zwiększenie eksportu prądu i negatywny wpływ Unii Europejskiej sprawiły, że norweski rynek energii stał się dysfunkcjonalny, a ceny prądu – wysokie i niestabilne. Tak przynajmniej uważa Partia Centrum, która w zeszłym tygodniu zerwała koalicję z Partią Pracy. Do końca kadencji socjaldemokraci premiera Jonasa Gahra Størego będą rządzili samodzielnie bez większości. A ceny energii już stają się głównym tematem kampanii przed wrześniowymi wyborami.

Norwegia nie jest członkiem UE, ale należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki potężnym zasobom energetyki wodnej oraz złożom ropy i gazu na Morzu Północnym odgrywa ważną rolę w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całej Europy. – Ograniczenie udziału Norwegów we wspólnym rynku energii to groźna perspektywa, bo to kraj, który ma fundamentalny wkład w bezpieczeństwo dostaw. Poza tym ich wyjście z rynku mogłoby spowodować reakcję łańcuchową – mówi nam osoba z polskiego rządu.

Oslo nie słucha Brukseli

Rozbicie koalicji nie oznacza, że Oslo przyjmie kurs na ocieplenie stosunków z UE. Mniejszościowy gabinet ogłosił, że biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na rynkach europejskich, rezygnuje z nowych połączeń z systemem kontynentalnym. Plany w tej dziedzinie mają zostać odsunięte co najmniej do 2029 r. Dalszym analizom ma być ponadto poddana kwestia wymiany wysłużonych kabli łączących Norwegię z Danią. Eksploatacja dwóch z czterech linii o łącznej mocy 500 MW powinna się zakończyć w latach 2026 i 2027. Norwegowie chcą bliższej integracji, ale w gronie krajów nordyckich. Nie zamierzają natomiast wprowadzać w życie regulacji forsowanych przez Brukselę.

Chodzi o IV pakiet energetyczny (od czasu jego przyjęcia większość aktów znowelizowano w ramach lepiej znanego pakietu Fit for 55), na którego wdrożenie przez Norwegię naciska Komisja Europejska. To właśnie on okazał się gwoździem do trumny koalicji. Socjaldemokraci przez prawie dwa lata walczyli o jego wdrożenie. Centryści pozostali jednak na stanowisku, że już implementacja w poprzedniej dekadzie III pakietu była błędem, który – wraz z budową połączeń z Brytyjczykami i Niemcami – przyczynił się do wzrostu cen energii dla norweskich odbiorców.

Opóźnienia w Zielonym Ładzie

Bruksela nie widzi jednak możliwości odstąpienia od implementacji europejskiego prawa. Od źródła w dyplomacji słyszymy, że KE domaga się, by wszystkie kraje partycypujące we wspólnym rynku bezzwłocznie rozpoczęły wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, włącznie z Fit for 55. Z punktu widzenia Komisji opóźnienia stawiają pod znakiem zapytania integralność rynku i równość reguł gry.

Wahania cen, jakie dotykają Europę w okresach bezwietrznych i pochmurnych, których efekt wzmocniła w tym sezonie trudniejsza sytuacja na rynku gazu, sprawiły, że głosy wzywające do „odzyskania kontroli” nad rynkiem energii pojawiły się także w UE. W kulminacyjnym momencie grudniowej wiatrowo-słonecznej flauty szwedzka minister energii Ebba Busch wyznała, że jest wściekła na Niemców za wygaszenie atomu i negatywny wpływ, jaki ich niestabilny system wywiera na kraje sąsiednie. Propozycje opuszczenia wspólnego rynku energii wracają także we Francji, która dzięki elektrowniom jądrowym jest kolejnym obok Nordyków wielkim stabilizatorem systemu.

W styczniu sytuacja energetyczna była omawiana na spotkaniu unijnych ministrów finansów i gospodarki. Ministrom przekazano raport, który na zamówienie polskiej prezydencji opracował Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Inicjując dyskusję na ten temat, minister finansów Andrzej Domański przekonywał, że w sytuacji, gdy ceny energii ciągną europejską gospodarkę w dół, nie ma alternatywy wobec integracji rynków. Warszawa chce rozmawiać o rozwoju rynku mocy jako narzędziu tworzenia zachęt dla inwestycji.

– Ta dyskusja była po to, żeby zmierzyć temperaturę w stolicach. Na razie kilka krajów zorientowało się, że mają problem z mocą. Na kolejnych spotkaniach chcemy też rozmawiać o połączeniach międzysystemowych i efektywności systemu z punktu widzenia wszystkich uczestników – słyszymy. Równolegle prace nad mapą drogową na rzecz dostępnej cenowo energii prowadzi KE. Zakładany termin przyjęcia planu przez komisarzy to 26 lutego. ©℗