W drugiej połowie 2024 roku większość polskich gospodarstw domowych będzie musiała przygotować się na wzrost rachunków za prąd i gaz. Informacje te płyną z Ocen Skutków Regulacji, zawartych w najnowszym projekcie ustawy o bonie energetycznym Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jakie są przewidywane zmiany i jakie rozwiązania proponuje rząd?

Podwyżki cen prądu i gazu. O co chodzi?

O rosnących cenach energii elektrycznej i gazu pisano od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz rząd ujawnił szczegóły. Dotychczasowy mechanizm mrożenia cen energii elektrycznej, stosowany przez poprzednią administrację, zostaje zastąpiony przez nowe podejście. Pełne uwolnienie rynku groziłoby znacznymi podwyżkami, dlatego rząd proponuje szereg środków mających złagodzić skutki tych zmian. Projekt ustawy o bonie energetycznym przewiduje obniżenie taryf oraz wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych w postaci bonów energetycznych.

Podwyżki cen energii. Jakie skutki dla konsumentów?

Zgodnie z zapowiedziami rządu, podwyżki rachunków za prąd mogą wynieść nawet do 29 proc., a za gaz do 15 proc. Aby zminimalizować wpływ tych podwyżek na kieszenie Polaków, rząd nakłania przedsiębiorstwa energetyczne do złożenia wniosków o zmianę taryf i przedłużenie okresu obowiązywania obecnych cen maksymalnych. Resort przewiduje także rezygnację z utrzymania zamrożonych stawek dystrybucji paliw gazowych.

Wsparcie finansowe i inne propozycje

Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada również wprowadzenie bonów energetycznych dla najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych oraz obniżenie taryf dla wszystkich odbiorców. Dzięki temu wzrost rachunków za prąd i gaz będzie mniej dotkliwy dla gospodarstw domowych.

Cena ciepła. Co się zmieni?

Rząd przewiduje także stopniowe podnoszenie cen ciepła w kolejnych latach. W okresie 1.07-31.12.2024 r. cena ciepła wzrośnie o 15 proc. w stosunku do aktualnego poziomu, a w okresie 1.01-30.06.2025 r. o 30 proc. Wsparcie finansowe dla tego sektora zostanie wygaszone w połowie 2025 roku.

Przedstawione propozycje rządu mają na celu zarówno złagodzenie skutków wzrostu cen energii dla konsumentów, jak i zapewnienie stabilności rynku energetycznego w Polsce. Warto śledzić dalszy przebieg prac nad ustawą o bonie energetycznym i ewentualne zmiany w przepisach. Te mogą mocno wpłynąć na wysokość rachunków za prąd, gaz i ciepło dla polskich gospodarstw domowych.