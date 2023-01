Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, a za nim Krajowy plan gospodarki odpadami 2028, szacują, że do 2034 r. powinna być możliwość termicznego przekształcania 4,2 mln t odpadów rocznie. Dziś spalarnie mają moce przerobowe na ok. 1,3 mln t. Oprócz tego system jest wzbogacony cennymi możliwościami przetwarzania odpadów w cementowniach. Ma to tylko jedną wadę - cementownie wymagają wysoko przetworzonego i bardzo dobrego odpadu, który jest w zasadzie równoważny dla paliwa kopalnego. Dlatego nie zastąpią one instalacji dostosowanych do charakterystyki odpadu pierwotnego. Te liczby to punkt wyjścia, ale zostały tu przyjęte pewne założenia. Podstawowym jest to, ile będzie w Polsce wytwarzanych odpadów.