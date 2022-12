Reklama

Niższe ceny prądu 2023 – od kiedy?

Wprowadzenie Tarczy Solidarnościowej spowoduje, że od 1 stycznia 2023 roku klienci firm energetycznych będą mogli cieszyć się ceną prądu na poziomie z 2022 roku. Nie obejmą ich zatem nieuchronne podwyżki cen energii, jakie planowane są w najbliższych dniach. Urząd Regulacji Energetyki ma do 17 grudnia tego roku zatwierdzić nowe taryfy na energię elektryczną - poinformował w poniedziałek na antenie radia TOK FM prezes URE Rafał Gawin. - Mogę powiedzieć z pewnością, czy też z przekonaniem, że te taryfy wzrosną" - powiedział szef URE cytowany przez PAP.

Nowe przepisy wprowadzają limity dla poszczególnych grup społecznych dotyczące zużycia prądu. Rachunki, które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny energii elektrycznej po przekroczeniu limitu, będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.

Niższe ceny prądu 2023 – limity dla odbiorców

W ramach Tarczy Solidarnościowej przewidziane są trzy różne limity. Dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok. Dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh. Jak informuje rząd przykładowo dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, czteroosobowa rodzina, przy rocznym zużyciu 2,4 MWh, dzięki rządowemu wsparciu i zamrożeniu cen prądu, w 2023 r. zapłaci za prąd ok., 1833 zł na rok, zamiast 3889 zł.

Niższe ceny prądu 2023 – czy trzeba składać oświadczenie?

Zamrożenie cen prądu ma co do zasady przebiegać bez żadnych formalności. Dlatego gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń. Gospodarstwa domowe znajdujące w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia.

Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh. Powinny złożyć:

- oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;

- kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać numer Karty);

Osoby z niepełnosprawnością, uprawnione do limitu 2,6 MWh. Powinny złożyć:

- oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów;

Rolnicy — uprawnieni do limitu 3 MWh. Powinni złożyć:

- oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;

- kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 rok – w oświadczeniu należy również podać numer decyzji.

Jak poinformował rząd, przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory oświadczeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy kierować do dostawcy prądu, do końca czerwca 2023 roku.

Zamrożenie cen prądu 2023 – zmiana umowy

Większość klientów firm energetycznych nie musi zmieniać umowy, aby zostać objętymi nowymi przepisami zamrażającymi ceny prądu od 2023 roku. Jednak część z nich, którzy podpisali umowy z gwarantowaną ceną energii, powinni sprawdzić, czy taka umowa nie pozbawi ich szansy na skorzystanie z niższych cen energii.

Problem ten zauważył TAURON, który umożliwia klientom z gwarancją ceny bezpłatną zmianę umowy. Spółka zachęca klientów z gwarancją ceny do zmiany umowy, by mogli w pełni skorzystać z rozwiązań rządowej Tarczy Solidarnościowej. Umożliwia takim klientom bezpłatną zmianę oferty i zaprasza do kontaktu.

Jak poinformował Tauron z gwarancji stałej ceny prądu chętnie korzystali w ostatnich latach klienci, którzy nie chcieli przejmować się corocznymi aktualizacjami cen prądu. Taki produkt mógł być jednak oferowany w innych niż aktualne warunki rynkowe. Korzystający do tej pory z opcji prądu z gwarancją ceny klienci mogą wybrać inną przedstawioną w ofercie opcję z niską opłatą handlową i objętą korzyściami Tarczy Solidarnościowej.

Zamrożenie cen prądu 2023 - klienci PGE bez konieczności zmiany umów

Jak poinformowała nas firma PGE, gospodarstwa domowe korzystające z ofert zakupu energii w tej spółce nie muszą zawierać nowych umów ani podpisywać aneksów, żeby korzystać z gwarantowanego przez prawo zamrożenia cen energii. - Spółka, proponując klientom możliwie jak najkorzystniejsze warunki cenowe, korzysta z mechanizmu upustu od stawek taryfowych. Z ofert zawierających gwarancję ceny korzystają gospodarstwa domowe, które są Klientami Lumi (spółka – sprzedawca energii w ramach grupy PGE – red.). Stawki w ramach tych ofert są na tyle korzystne, że nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony Klientów – wskazał Konrad Mróz z biura prasowe PGE.

Źródło: Tauron, PGE, gov.pl, własne